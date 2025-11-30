Concurseiros descobrem prova do PAS em local previsto para concurso do CBMDF

Correio Braziliense

Por Jailson Sena — Especial para o Correio Uma confusão no início da tarde marcou o Centro de Ensino Médio 02 da Ceilândia Norte. Após o fechamento dos portões para a prova do Programa de Avaliação Seriada, o PAS, candidatos do concurso para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) promovido pela IDECAN, foram surpreendidos com a mudança de local.

Segundo relatos ouvidos pelo Correio, o local da prova do concurso informado era o CEM 02. Mas devido a prova do PAS, os concurseiros tiveram que descobrir o novo local das provas faltando poucas horas para o certame.

"Eu olhei o local de prova a semana inteira, eu olhei ontem à noite, olhei hoje de manhã, olhei quando eu tava chegando aqui e tá escrito CEM 02 da Ceilândia Norte, onde eu estou . Muita sacanagem e estou indignado", conta Avsk Júnio Bueno, de 17 anos.

Um detalhe é que os candidatos só souberam da alteração do local de provas devido aos pais dos alunos que estão fazendo a prova do PAS terem alertado que o concurso não seria ali. Nenhum vigilante da escola ou da banca do concurso estava lá para orientar. O local tinha apenas um QR Code solicitando que os concurseiros acessam e descobrisse o novo local de provas.

Apenas por volta das 13h15 apareceu uma viatura do Corpo de Bombeiros do DF, com um bombeiro orientando para quais lugares os candidatos poderiam ir. Ele deixou claro que não fazia parte da banca, mas que a orientação que tinha era de dois locais que eles poderiam fazer a prova. Mas muitos já tinha descoberto minutos antes via QR Code e se uniram em caronas ou dividiram o valor do motorista de aplicativo para não perderem o concurso.

Procurado pelo Correio, o CBMDF afirmou que a realização das provas, incluindo a definição das instalações, são de responsabilidade da banca organizadora contratada, conforme estabelecido no contrato. A corporação ainda reforçou "seu compromisso com a transparência e a lisura de todo o processo seletivo, permanecendo à disposição para colaborar dentro dos limites definidos pelo edital e pelo contrato vigente". O Correio tentou contato com o IDECAN e, em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Confira a integra da nota do Corpo de Bombeiros

"O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informa que, conforme estabelecido em contrato público publicado no DODF 132 de 17 de junho de 2025, especialmente no item 9.22, a definição das instalações, equipamentos, espaço físico e recursos humanos para a realização das provas são de responsabilidade da banca organizadora contratada. Toda a segurança e assistência ao candidato também constam no contrato, que esta sendo acompanhado pelo CBM.

A corporação reforça seu compromisso com a transparência e a lisura de todo o processo seletivo, permanecendo à disposição para colaborar dentro dos limites definidos pelo edital e pelo contrato vigente".