Idoso de 78 anos fica ferido após ser atropelado em Ceilândia

Pedestre foi atingido por uma motocicleta nas proximidades da Feira Permanente na QNN 37

Idoso de 78 anos fica ferido após atropelado em Ceilândia - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um idoso, de 78 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado na QNN 37, Conjunto D, em Ceilândia, nas proximidades da Feira Permanente. A vítima foi encontrada no chão após o impacto da motocicleta e precisou de atendimento imediato das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado nesta segunda-feira (8/12) e encaminhou duas viaturas para prestar socorro. No local, os bombeiros realizaram o protocolo completo de trauma, estabilizaram a vítima e a transportaram ao hospital de referência. O motociclista, que conduzia uma Honda CG 160 Fan vermelha, também foi avaliado, mas não precisou de encaminhamento.

Durante o atendimento, os socorristas também realizaram controle de tráfego e adotaram medidas de prevenção para evitar novos acidentes. A dinâmica do atropelamento ainda não foi esclarecida. Após a atuação das equipes, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade do local.

Por Davi Cruz*
postado em 09/12/2025 09:34
