Idoso de 78 anos fica ferido após ser atropelado em Ceilândia

Idoso de 78 anos fica ferido após atropelado em Ceilândia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um idoso, de 78 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado na QNN 37, Conjunto D, em Ceilândia, nas proximidades da Feira Permanente. A vítima foi encontrada no chão após o impacto da motocicleta e precisou de atendimento imediato das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado nesta segunda-feira (8/12) e encaminhou duas viaturas para prestar socorro. No local, os bombeiros realizaram o protocolo completo de trauma, estabilizaram a vítima e a transportaram ao hospital de referência. O motociclista, que conduzia uma Honda CG 160 Fan vermelha, também foi avaliado, mas não precisou de encaminhamento.

Durante o atendimento, os socorristas também realizaram controle de tráfego e adotaram medidas de prevenção para evitar novos acidentes. A dinâmica do atropelamento ainda não foi esclarecida. Após a atuação das equipes, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade do local.