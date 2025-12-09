Quadras do Guará terão desligamento de energia nesta terça-feira (9/12)

Moradores do Guará devem se preparar para a interrupção do fornecimento de energia nesta terça-feira (9/12). A Neoenergia realizará serviços de melhoria e manutenção na rede elétrica, o que exigirá o desligamento nas QIs 29 e 33, das 9h às 10h, para garantir a segurança das equipes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Se os trabalhos forem concluídos antes do previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. Em casos de falta de luz não programada, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Cidades DF Homem viaja para o DF, se hospeda na casa do irmão e estupra duas crianças
- Cidades DF No Dia da Justiça, presidente do STM repudia feminicídios: 'Ser mulher é viver sob risco'
- Cidades DF DF Legal e PMDF recolhem 12 facas em fiscalização na Ponte do Bragueto
- Cidades DF Nosso Natal 2025 encanta brasilienses
- Cidades DF Donos de ciclomotores têm até 31 de dezembro para registrar seus veículos
- Cidades DF Polícia prende suspeito que chefiava esquema de venda falsa de veículos
Por Vitória Torres
postado em 09/12/2025 08:00 / atualizado em 09/12/2025 08:00