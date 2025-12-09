InícioCidades DF
ENERGIA ELÉTRICA

Quadras do Guará terão desligamento de energia nesta terça-feira (9/12)

Interrupção ocorre devido a serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica

QIs 29 e 33, das 9h às 10h, ficarão sem energia elétrica - (crédito: Neoenergia - divulgação)
Moradores do Guará devem se preparar para a interrupção do fornecimento de energia nesta terça-feira (9/12). A Neoenergia realizará serviços de melhoria e manutenção na rede elétrica, o que exigirá o desligamento nas QIs 29 e 33, das 9h às 10h, para garantir a segurança das equipes.

Se os trabalhos forem concluídos antes do previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. Em casos de falta de luz não programada, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.

postado em 09/12/2025 08:00 / atualizado em 09/12/2025 08:00
