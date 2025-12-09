InícioCidades DF
Inglês na Estrutural lança vaquinha para festa de Natal

Interessados podem contribuir com alimentos ou dinheiro A iniciativa ocorrerá neste sábado (13/12), às 10h, no CED 01 da Estrutural

Registros da última edição da festa natalina do InE - (crédito: Divulgação)
O projeto Inglês na Estrutural (InE) está precisando de doações para o lanche da festa de Natal, que será realizada no dia 13 de dezembro, das 9h às 12h15. Interessados podem contribuir com alimentos ou por meio da vaquinha, com o dinheiro para o lanche e a compra de material didático. O evento ocorrerá no Centro Educacional (CED) 01 da Estrutural, neste sábado (13/12), e contará com atividades lúdicas, apresentações, entrega de presentes, cartinhas das crianças e o tradicional lanche de Natal.

"Pelo quarto ano consecutivo, o Inglês na Estrutural organiza uma festa de Natal para encerrar as suas atividades do ano. A programação começa com uma feira de projetos, em que os estudantes de todas as turmas apresentam o trabalho que desenvolveram ao longo do semestre. Em seguida, teremos o lanche. Por fim, o Papai Noel vai aparecer para entregar presentes para todos os alunos", diz Bernardo Budó, um dos coordenadores-gerais do InE. 

Fundado em 2014, o Inglês na Estrutural nasceu com o propósito de oferecer aulas gratuitas de inglês para crianças e adolescentes da comunidade, fortalecendo o aprendizado do idioma e oferecendo oportunidades de capacitação profissional. Atualmente, o projeto atende a 120 alunos, todos os sábados.

