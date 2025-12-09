Carro cai em espelho d'água do Museu Nacional durante produção de evento

O carro fazia parte da produção de um evento cultural, que ocupa a área do Museu Nacional temporariamente e, portanto, tinha autorização para circular no local - (crédito: Cedido ao Correio)

O espelho d’água do Museu Nacional de Brasília foi palco de um incidente inusitado na tarde desta terça-feira (9/12), quando um carro caiu dentro do monumento. Chovia forte na hora do ocorrido, o que fez subir o nível do espelho d’água e dificultou que o condutor visualizasse a borda do monumento.

O carro fazia parte da produção de um evento cultural, que ocupa a área do Museu Nacional temporariamente e, portanto, tinha autorização para circular no local. O atendimento foi realizado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), que constatou que não houve danos físicos ao motorista nem ao espelho d’água.

O veículo foi removido por um guincho particular e, pelo fato não ter havido danos, não houve registro de ocorrência.