Ibaneis Rocha nomeia a primeira mulher a assumir a diretoria do Samu

Desde que foi inaugurado, há 20 anos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF) terá uma mulher e enfermeira assumindo a diretoria. A nomeação da enfermeira Lorhana Martins Morais saiu na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), publicada na última sexta-feira (5/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com 15 anos na Secretaria de Saúde e 12 no Samu, Lorhana conta que é apaixonada pelos desafios de trabalhar na viatura e que ama dar aula no NEU (Núcleo de Educação em Urgências), atividade da qual não pretende se afastar 100%. “Claro que, neste primeiro momento, minha prioridade é me inteirar das demandas da gestão, mas, assim que possível, volto a exercer também as outras atividades”, conta a nova gestora.

Leia também: Inglês na Estrutural lança vaquinha para festa de Natal

Sua gestão promete trazer melhorias reais e que garantam condições que refletem diretamente na qualidade do serviço entregue à população. Lorhana passou por cargos de gestão durante sua trajetória na pasta e atuou como enfermeira de assistência no SAMU. Ela acredita que os problemas enfrentados pela equipe não podem ser compreendidos por qualquer um. “Quando entrei na Secretaria, assumi a chefia do Pronto-Socorro do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e, posteriormente, a Gerência de Enfermagem do hospital. Sempre acreditei que só quem vive a rotina dos plantões compreende, de verdade, os desafios enfrentados pela equipe”.

Leia também: Prazo para registro de ciclomotores no Detran vai até 31 de dezembro



A nova diretora do Samu conta que se sente extremamente feliz por assumir este cargo e estar à frente da instituição que tanto ama e defende. Além disso, se sente feliz por estar representando mulheres ocupando espaço de liderança e assumindo um cargo tão importante na gestão. “É algo que fortalece nossa presença, inspira outras profissionais e reafirma o quanto somos essenciais em todos os níveis do cuidado e da tomada de decisão".