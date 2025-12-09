DF tem sete na lista dos criminosos mais procurados do Brasil; veja quem são

Sete foragidos no Distrito Federal aparecem na lista do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) entre os criminosos mais procurados do país. A listagem, disponível no site gov.br/captura, faz parte do Programa Captura, lançado na segunda-feira (8/12) com o objetivo de integrar ações federais e estaduais na busca de foragidos considerados de alta periculosidade.

Entre os crimes atribuídos aos procurados no DF estão tentativa de homicídio qualificado, ameaça, roubo majorado e latrocínio. O Correio apurou que, embora haja pedidos de prisão preventiva em alguns dos casos, os envolvidos não foram localizados pela Justiça, o que impede o cumprimento da pena. Os nomes deles também não aparecem no cadastro de foragidos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), já que o sistema registra apenas apenados que estavam cumprindo pena e fugiram.

Veja quem são os procurados

Eduardo Alberto Moura (25 anos) — Foragido, tem processos por tentativa de homicídio qualificado, tentativa de latrocínio e ameaça a uma testemunha do caso;

Foragido, tem processos por tentativa de homicídio qualificado, tentativa de latrocínio e ameaça a uma testemunha do caso; Francisco Moura Costa de Freitas (44 anos);

Josemir de Andrade Nascimento (46 anos);

Luciano Nascimento da Rocha (35 anos) — Teve prisão preventiva decretada, mas não foi localizado pela Justiça. Crime envolve uma “briga de bar” em Ceilândia;

— Teve prisão preventiva decretada, mas não foi localizado pela Justiça. Crime envolve uma “briga de bar” em Ceilândia; Marciel Alves da Silva (42 anos) — Tem processos por roubo majorado relacionados a um assalto em um ônibus urbano, além de denúncia por tentativa de homicídio;

— Tem processos por roubo majorado relacionados a um assalto em um ônibus urbano, além de denúncia por tentativa de homicídio; Reinaldo Tavares Farias (51 anos) — Acusado de um homicídio e uma tentativa de homicídio em processo ainda em 1998, teve prisão preventiva decretada, mas nunca foi localizado pela Justiça;

— Acusado de um homicídio e uma tentativa de homicídio em processo ainda em 1998, teve prisão preventiva decretada, mas nunca foi localizado pela Justiça; Romulo da Costa Mattos Neto (68 anos) — Condenado pelo crime de roubo majorado.



















A plataforma do Programa Captura disponibiliza dados dos 216 mais procurados do país, definidos por cada estado com base em critérios estabelecidos pelo MJSP. Os parâmetros incluem a gravidade e natureza do crime cometido, existência de mandados de prisão vigentes e vinculação com organizações criminosas.

O Ministério também determinou a criação de uma célula operacional no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério, a decisão leva em consideração que criminosos de diferentes regiões do país se escondem nessa unidade da federação.

Para dar pistas sobre o paradeiro de algum dos nomes listados, é possível fazer uma denúncia anônima pelos números 190 ou 197.