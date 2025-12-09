Prêmio JK homenageia personalidades de Brasília; acompanhe

Em uma noite marcada por celebração, o Correio Braziliense realiza, nesta terça-feira (9/12), a primeira edição do Prêmio JK, uma homenagem a personalidades que ajudam a construir a história da capital. A cerimônia começa às 19h30, no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU), e você acompanha tudo ao vivo:

A cerimônia começou com um discurso do presidente do Correio, Guilherme Machado. Na sequência, foi a vez da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, enfatizar a importância do prêmio ter o nome de Juscelino Kubitschek, fundador de Brasília e símbolo de avanço, sonho e união de propósitos.



Personagem central da política brasileira por mais de um século, o ex-presidente José Sarney foi o primeiro homenageado da noite. Sarney é, ao mesmo tempo, testemunha e protagonista de transformações decisivas do Brasil contemporâneo. Aos 95 anos, o ex-presidente, que conduziu a transição entre a ditadura militar e a redemocratização, preserva um legado que ultrapassa a política institucional e atravessa campos como a literatura, a administração pública e a formação do Estado moderno. Em viagem, o ex-presidente foi representado na homenagem pelo neto João.

Na sequência, a homenageada, na categoria Sustentabilidade, foi Mercedes Bustamante, uma das mais importantes cientistas brasileiras dedicadas ao Cerrado, com uma trajetória acadêmica marcada pela excelência e pela defesa incansável dos biomas nacionais. Professora titular do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, ela é referência internacional nos estudos sobre mudanças climáticas, uso da terra, biodiversidade e emissões de gases de efeito estufa.

O engenheiro civil, empresário e pioneiro Osório Adriano Filho, de 95 anos, foi o terceiro homenageado da noite. Com uma trajetória entrelaçada à história de Brasília, Osório Adriano é pesidente e fundador da Brasal, um dos maiores grupos nacionais nos setores de construção, bebidas, veículos, combustíveis e energia, ele chegou ao Planalto Central antes mesmo de a capital existir.

O quarto a receber a honraria foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que não conseguiu comparecer e o troféu será entregue nos próximos dias. Médico de formação e um dos políticos mais longevos do país, Alckmin construiu uma trajetória marcada pela moderação, pela capacidade de articulação e pela defesa de políticas públicas de longo prazo. Ex-governador de São Paulo por quatro mandatos, ele consolidou sua imagem como gestor técnico, atento à estabilidade fiscal e à ampliação de serviços essenciais, especialmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.



Na categoria inovação, quem recebeu o prêmio foi Leonardo Júlio Souza, de 29 anos, que durante a formação acadêmica na Universidade de Brasília (UnB), encontrou laboratórios e projetos que foram essenciais em sua trajetória no setor espacial.

Primeira mulher a presidir o Superior Tribunal Militar (STM) em mais de um século de existência da Corte, a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha recebeu o prêmio na sequência. Ela construiu uma trajetória marcada pela defesa da Constituição, dos direitos humanos e da ampliação da presença feminina em espaços historicamente masculinos.

Engenheira agrônoma formada pela Universidade de Brasília (UnB), Iêda Carvalho Mendes recebeu na categoria agora. Ela aprendeu que o solo não é apenas um recurso produtivo, mas sim um organismo vivo, complexo e cheio de respostas. Consolidou sua carreira como uma das principais referências do país no estudo dos microrganismos que sustentam a fertilidade da terra.

A oitava homenageada da noite foi a diretora-presidente da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, Lúcia Willadino Braga. Psicóloga de formação, musicista desde a infância e neurocientista por vocação, construiu uma trajetória marcada pelo pioneirismo científico e pela inovação metodológica, e tornou-se referência mundial na área de neurociência aplicada à recuperação de lesões cerebrais.









A criação do Prêmio JK também celebra um ano especial para o Correio Braziliense. Em abril, o jornal completou 65 anos como registro vivo da história da cidade. E, em 2024, os Diários Associados comemoraram o centenário do grupo fundado por Assis Chateaubriand, data celebrada com o musical Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de Paixão, que percorreu o país e chegou a Brasília em junho.