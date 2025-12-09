DF tem alta de 78% nas chegadas internacionais de passageiros

Entre janeiro e setembro de 2025, as chegadas de turistas estrangeiros no Brasil cresceram 45% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com o World Tourism Barometer, da Organizações das Nações Unidas (ONU) Turismo. No mesmo período, o Distrito Federal superou a porcentagem nacional, com um aumento de 78,1%.
Segundo a Inframerica, o Aeroporto Internacional de Brasília registrou 13.743.006 passageiros entre janeiro e outubro deste ano; e com as festividades de fim de ano, a expectativa é de que o volume chegue a 16 milhões. Neste ano, o terminal teve alta de 71,96% na movimentação de passageiros em comparação com o mesmo período de 2024.
No segundo semestre de 2025, os Centros de Atendimento ao Turista (CATs) da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) realizaram mais de 6 mil atendimentos, evidenciando o crescente interesse pelo DF como destino. Entre os atrativos para os turistas, estão o city tour gratuito, lançado no aniversário da capital, oferecido diariamente à população, levando 27.843 visitantes e moradores a conhecer os principais pontos do Eixo Monumental.
Turistômetro
A Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e o Ministério do Turismo (MTur) lançaram o turistômetro, um painel de cinco metros instalado em frente à Biblioteca Nacional de Brasília. O equipamento contabiliza continuamente a entrada de turistas internacionais no país. Em 24 de novembro, o registro atingiu a marca de 8 milhões. O DF também tem seu próprio turistômetro, na Esplanada dos Ministérios.
