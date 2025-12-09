Polícia e Ministério Público investigam professor suspeito de assédio e ameaça

Na manhã desta terça-feira (9/12), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma ação conjunta com o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) para apurar crimes de ameaça e assédio sexual que teriam sido praticados por um professor contra servidores da Secretaria de Educação (SEE/DF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As investigações tiveram início a partir de manifestações registradas na Ouvidoria do MPDFT. Os crimes teriam sido praticados contra servidoras da Secretaria de Educação lotadas no Gama. Além de deferir o mandado de busca e apreensão, o Judiciário determinou que o suspeito seja afastado do local de trabalho e não se aproxime de vítimas ou testemunhas.

Com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE), policiais da 14ª Delegacia (Gama) cumpriram o mandado de busca e apreensão. No imóvel do investigado, encontraram duas armas de fogo e munições guardadas em um cofre. O material foi apreendido e será periciado.

A unidade policial prossegue com as investigações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular