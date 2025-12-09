InícioCidades DF
operação ponto final

Polícia e Ministério Público investigam professor suspeito de assédio e ameaça

Crimes teriam sido praticados contra servidoras da Secretaria de Educação lotadas no Gama. Com o investigado, foram encontradas duas armas de fogo e munições

Crimes teriam sido praticados contra servidoras da Educação - (crédito: Divulgação/PCDF)
Crimes teriam sido praticados contra servidoras da Educação - (crédito: Divulgação/PCDF)

Na manhã desta terça-feira (9/12), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma ação conjunta com o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) para apurar crimes de ameaça e assédio sexual que teriam sido praticados por um professor contra servidores da Secretaria de Educação (SEE/DF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As investigações tiveram início a partir de manifestações registradas na Ouvidoria do MPDFT. Os crimes teriam sido praticados contra servidoras da Secretaria de Educação lotadas no Gama. Além de deferir o mandado de busca e apreensão, o Judiciário determinou que o suspeito seja afastado do local de trabalho e não se aproxime de vítimas ou testemunhas.

Com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE), policiais da 14ª Delegacia (Gama) cumpriram o mandado de busca e apreensão. No imóvel do investigado, encontraram duas armas de fogo e munições guardadas em um cofre. O material foi apreendido e será periciado.

A unidade policial prossegue com as investigações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 09/12/2025 19:28
SIGA
x