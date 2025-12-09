InícioCidades DF
Prêmio JK

Celina Leão destaca importância do jornalismo no Prêmio JK

Vice-governadora do DF também ressaltou o papel histórico do Correio Braziliense na história de Brasília

Premio JK Correio Braziliense. - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, marcou presença na primeira edição do Prêmio JK, promovido pelo Correio Braziliense, na noite desta terça-feira (9/12), destacando a importância da credibilidade da informação jornalística em um cenário de ampla disseminação de conteúdos sem verificação. Em sua fala, ressaltou o valor da informação checada, baseada em fontes confiáveis, e o papel histórico do jornal, cuja trajetória se confunde com a própria construção do Distrito Federal.

Para a vice-governadora, o Prêmio JK reforça esse compromisso ao reconhecer personalidades de diferentes segmentos que contribuem para o desenvolvimento da capital. Celina Leão enfatizou ainda o caráter institucional do evento, que reuniu representantes políticos.

“Devemos parabenizar o Correio Braziliense pela história que eles escrevem. Uma história de trabalho, uma história de sucesso, de credibilidade. Tenho certeza que as pessoas hoje que estão sendo premiadas estão muito orgulhosas de estarem sendo agraciadas”, disse.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 09/12/2025 21:05
