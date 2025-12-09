Celina Leão destaca importância do jornalismo no Prêmio JK

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, marcou presença na primeira edição do Prêmio JK, promovido pelo Correio Braziliense, na noite desta terça-feira (9/12), destacando a importância da credibilidade da informação jornalística em um cenário de ampla disseminação de conteúdos sem verificação. Em sua fala, ressaltou o valor da informação checada, baseada em fontes confiáveis, e o papel histórico do jornal, cuja trajetória se confunde com a própria construção do Distrito Federal.

Para a vice-governadora, o Prêmio JK reforça esse compromisso ao reconhecer personalidades de diferentes segmentos que contribuem para o desenvolvimento da capital. Celina Leão enfatizou ainda o caráter institucional do evento, que reuniu representantes políticos.

“Devemos parabenizar o Correio Braziliense pela história que eles escrevem. Uma história de trabalho, uma história de sucesso, de credibilidade. Tenho certeza que as pessoas hoje que estão sendo premiadas estão muito orgulhosas de estarem sendo agraciadas”, disse.