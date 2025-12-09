Vice-presidente da Multiplan exalta Prêmio JK: 'Precisamos valorizar aqueles que fazem a diferença'

Walkyria Lagaci

O Prêmio JK vem para ratificar um compromisso que as personalidades e empresas de Brasília têm com suas atividades, destacou Vander Giordano, vice-presidente da companhia de shoppings Multiplan, parceira da premiação. “Em um mundo cheio de transformações, em constante mudanças, precisamos valorizar as pessoas e entidades que fazem a diferença em nossa sociedade”, ressaltou.

Giordano afirmou que é muito importante o papel da imprensa no reconhecimento desses indivíduos que fazem parte da constituição da capital. “Hoje precisamos de veículos para trazer conteúdo, para nos informar, para tomar decisões”, pontuou.

Esta é a primeira edição do Prêmio JK, lançado pelo Correio Braziliense, que reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. São 16 categorias: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do Correio.