Alckmin recebe Prêmio JK de gestão pública

O troféu será entregue ao vice-presidente posteriormente, em data que será definida pela equipe responsável pela premiação - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi o homenageado da categoria Gestão Pública do Prêmio JK. Por compromissos de agenda, Alckmin não conseguiu comparecer à cerimônia de entrega do prêmio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ausência, no entanto, não diminuiu o peso da homenagem, considerada pela organização como essencial para destacar figuras públicas cuja atuação influencia o presente e projeta caminhos para o futuro. O troféu será entregue ao vice-presidente posteriormente, em data que será definida pela equipe responsável pela premiação.

Esta é a primeira edição do Prêmio JK, lançado pelo Correio Braziliense, que reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. São 16 categorias: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do Correio.

Quem é Geraldo Alckmin

Médico de formação e um dos políticos mais longevos do país, Geraldo Alckmin construiu uma trajetória marcada pela moderação, pela capacidade de articulação e pela defesa de políticas públicas de longo prazo. Ex-governador de São Paulo por quatro mandatos, ele consolidou sua imagem como gestor técnico, atento à estabilidade fiscal e à ampliação de serviços essenciais, especialmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

Ao assumir a vice-presidência da República em 2023, acumulou também o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tornando-se peça estratégica na reindustrialização do país e no desenho de políticas voltadas à inovação e à competitividade.

Sob sua liderança, o MDIC retomou instrumentos históricos de apoio à indústria e abriu novas frentes para energias renováveis, fronteiras tecnológicas e cadeias produtivas sustentáveis. Alckmin manteve o estilo discreto que o caracteriza, mas desempenhou papel central na mediação política do governo, aproximando setores produtivos, estados e União em torno de pautas estruturantes.

Sua presença constante em agendas econômicas, feiras internacionais e missões comerciais reforçou a imagem de um vice-presidente que une experiência administrativa e vocação diplomática.

Ao longo de mais de quatro décadas de vida pública, Alckmin acumulou contribuições que moldaram políticas estaduais e nacionais, sempre sustentadas por um discurso de diálogo e responsabilidade. Tem trajetória marcada pela busca de consensos em momentos de tensão e pela construção de pontes entre diferentes atores da cena política e econômica. É esse percurso de estabilidade, serviço público e capacidade de convergência que o destaca entre as lideranças que ajudaram a moldar o Brasil contemporâneo.

Casado com Lu Alckmin, é pai de Thomaz, morto em um acidente de helicóptero em 2015, e Sophia.

