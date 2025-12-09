Reumatologista da UnB, Lícia Mota é homenageada na 1ª edição do Prêmio JK

A médica reumatologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (UnB) Lícia Mota foi uma das personalidades premiadas na primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, realizada na noite desta terça-feira (9/12), no Tribunal de Contas da União (TCU). A premiação reconhece figuras que contribuem de forma relevante para a construção e o desenvolvimento da capital federal, inspirada no legado visionário de Juscelino Kubitschek.

Lícia destacou a dimensão simbólica do prêmio para sua trajetória pessoal e profissional. “É uma honra muito grande. Acho que represento não apenas a mim mesma, mas muitos outros médicos da minha geração, que nasceram em Brasília e construíram suas vidas aqui”, afirmou. A médica relembrou ainda sua relação afetiva com a cidade. “Sou neta de uma candanga que chegou ao canteiro de obras de Brasília em 1957. Hoje, estar aqui é também representar o legado dela”, emocionou-se.

Diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a professora ressaltou o papel da UnB no avanço científico da área. Segundo ela, a instituição “é vanguarda em pesquisas, com destaque internacional em temas como o uso de vacinas vivas em imunossuprimidos”. Lícia lembrou que a reumatologia tem evoluído rapidamente e que novas terapias transformaram o tratamento de diversas doenças. “Passamos de pouquíssimas opções há 40 ou 50 anos para uma infinidade de alternativas, inclusive com perspectiva de cura em alguns cenários”.

Emocionada, ela dedicou o reconhecimento à família, professores, alunos e pacientes que marcaram sua trajetória. “Meus pacientes me inspiram todos os dias na luta por qualidade de vida. Aos alunos, digo que ontem eu também estava prestando vestibular para a UnB. Hoje olho para trás e vejo o quanto percorri — e o quanto ainda há para construir”, concluiu.

Lançado pelo Correio Braziliense, o Prêmio JK reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do jornal e contempla 16 categorias, são elas: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek.

Perfil de Lícia Mota

Diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), médica formada pela Universidade de Brasília (UnB) e professora do instituto, Licia Maria Henrique da Mota construiu sua trajetória mergulhada na dedicação aos pacientes.

A reumatologia, área à qual dedica a carreira, envolve doenças como artrite reumatoide, lúpus, vasculites, miopatias e esclerose sistêmica, condições que, muitas vezes, exigem acompanhamento clínico frequente e contínuo.

Hoje, após mais de 20 anos de carreira, ela se divide entre o Hospital Universitário de Brasília (HUB), onde atua como reumatologista, coordena o ambulatório da especialidade e lidera a Coorte Brasília de Artrite Reumatoide, estudo que observa pacientes; e as salas de pós-graduação da UnB, nos programas de Ciências Médicas e Patologia Molecular. Lá, ensina as novas gerações de médicos a enxergar doenças autoimunes.

Pesquisadora incansável, Licia acumula cerca de 200 publicações científicas e coleciona prêmios importantes, como os de Edgard Atra Award (2012 e 2013) e o prêmio da SBR (2012).

Seu trabalho também ganhou reconhecimento dentro e fora do país, tendo integrado a Sociedade Reumatologia de Brasília, na qual atuou como presidente, e o Pan American League of Associations for Rheumatology (PANLAR). Em 2016, presidiu o Congresso Brasileiro de Reumatologia.

