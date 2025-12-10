Parque Burle Marx terá velódromo com padrão internacional, segundo Terracap

Moradores do Setor Noroeste de Brasília podem esperar para os próximos meses novos avanços no funcionamento do Parque Burle Marx, afirma Hamilton Lourenço, diretor técnico da Terracap e convidado do CB.Poder de hoje — parceria entre o Correio e a TV Brasília. Segundo o entrevistado, entre as novidades estão um setor norte mais preservado e a parte sul voltada ao lazer, com calçadas, ciclovias, trilhas rústicas e um velódromo com padrão internacional.

“Brasília tem uma força muito grande no ciclismo, e nosso objetivo é atender aos ciclistas de velocidade. A gente quer dar esse presente para a cidade”, afirmou Lourenço às jornalistas Adriana Bernardes e Mariana Niederauer. No momento atual, o diretor da Terracap explica que o projeto passa por aprovação do Ibram, e espera a confirmação para dar início às obras.

Desde o primeiro mandato do governo Ibaneis, o Setor Noroeste voltou a ser uma prioridade para a companhia, e “estava um pouco abandonado”, de acordo com Lourenço. Dentre os projetos executados nos últimos anos estão a ligação da W9, com um trecho conhecido como curva dos índios, além do enterramento da rede elétrica de sete quadras e avanços na iluminação pública, ruas e estacionamentos.

Combate aos alagamentos

Com o início da temporada de chuvas, o sistema Drenar DF, inaugurado em abril, passa pelo primeiro período decisivo para o combate dos alagamentos na capital. No projeto de drenagem pluvial, a Terracap é encarregada de toda a região da Asa Norte, que vai do Eixo Monumental até as quadras 4 e 5 Norte e do estádio até a L4, com uma próxima etapa prevista para evitar alagamentos no fim do bairro, desde as quadras 5 até a quadra 14.

De acordo com o diretor, o acompanhamento do sistema ocorre desde abril e está funcionando como esperado, considerado um “sucesso”. Para a prevenção de alagamentos no Plano Piloto, Lourenço destaca a importância do papel da população, que pode contribuir não jogando resíduos no chão: “Uma simples bolinha de papel jogada no gramado é arrastada pela chuva, vai cair no bueiro e acaba contribuindo para o entupimento.”

