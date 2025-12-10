InícioCidades DF
MANUTENÇÃO

Praça do Buriti ficará sem luz temporariamente nesta quarta (10)

A suspensão temporária será realizada para manutenção da rede elétrica no local; O desligamento ocorrerá das 9h às 15h

Neoenergia fará serviços de manutenção - (crédito: Neoenergia - divulgação)
Neoenergia fará serviços de manutenção - (crédito: Neoenergia - divulgação)

A Praça do Buriti, em frente ao Memorial JK, terá o fornecimento de energia interrompido nesta quarta-feira (10/12). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz da região para manutenção da rede.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O desligamento temporário vai ocorrer partir das 9h às 15h. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/12/2025 10:06
SIGA
x