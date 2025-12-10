Vigilância Sanitária fiscalizará alimentos e bebidas no Nosso Natal 2025

Evento na Esplanada dos Ministérios ocorrerá até o dia 4 de janeiro - (crédito: PAULO H CARVALHO)

A Vigilância Sanitária estará presente no Nosso Natal 2025, na Esplanada dos Ministérios, até 4 de janeiro. A atuação da equipe visa a garantir o bem-estar público por meio da fiscalização da validade, manipulação e higiene dos alimentos e das bebidas disponibilizados no evento. A medida busca garantir qualidade no consumo e prevenir surtos de doenças. Caso seja necessário algum atendimento de urgência e emergência durante o evento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF) poderá ser acionado pelo número 192.

Programação

O Nosso Natal terá programação diária, das 17h às 23h, com exceção dos dias 24 e 31 de dezembro. A população poderá aproveitar atividades como trenzinho, casa do Papai Noel, pista de gelo, carrossel, roda-gigante e diversas oficinas, com turmas às 17h30, às 18h35, às 19h40 e às 20h45. Além disso, há o teatro infantil, que inicia o espetáculo às 18h, seguido de uma atração lúdica às 20h30; as filas dos brinquedos se encerram às 22h. A praça de alimentação conta com ampla variedade de opções gastronômicas até as 23h.