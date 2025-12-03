Nosso Natal 2025 terá programação de 8 de dezembro a 4 de janeiro; confira

O projeto Nosso Natal contará com atividades para todas as idade e uma variada praça de alimentação - (crédito: Laíza Ribeiro/CB)

A magia do Natal invade a Esplanada dos Ministérios entre os dias 8 de dezembro e 4 de janeiro. O projeto da Secretaria de Cultura e Economia do Distrito Federal (Secec-DF), Nosso Natal 2025, receberá cerca de R$ 15 milhões em investimentos e deve gerar em torno de R$ 45 milhões de retorno econômico, além de empregos diretos e indiretos.

A praça de alimentação, com diversas opções, contará com negócios familiares, empreendedores de vários lugares do DF e empresas lideradas por mulheres que se comprometeram a oferecer ao menos uma opção a preço social, garantindo que os visitantes tenham alternativas mais acessíveis.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, o projeto é um presente para a cidade, sendo um espaço de encontro, esperança e reconstrução de vínculos. “Queremos que cada família se sinta acolhida e faça parte dessa grande celebração, que reforça nossa identidade e fortalece a economia criativa do DF.”

A programação abraça todas as idades. Confira as atividades:

As oficinas criativas contarão com turmas às 17h30, 18h35, 19h40 e 20h45;

O trenzinho começará a partir das 17h, por ordem de chegada e contando com pausas às 17h40, 18h40, 19h40, 20h40 e 21h40;

A tão esperada Casa do Papai Noel será das 17h às 22h, tendo um intervalo das 20h às 20h30;

O teatro infantil terá início às 18h;

Roda gigante abrirá às 17h e terá pausas às 18h30 e 20h, enquanto o carrossel fará a parada às 19h e 21h15;

O palco principal terá as seguintes atrações:

17h: DJ;

18h: Banda Posers;

18h40: DJ;

19h30: Atração musical;

21h: DJ;

22h: Playlist.

23h: Encerramento.

A pista de gelo — novidade do ano passado — terá sessões a cada 30 minutos e acontecerá das 17h às 22h30, com pausas às 18h30 e às 20h.