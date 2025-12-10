Obituário: 47 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (12/12):

Campo da Esperança



Elizabete Morais de Souza, 71 anos



Eralda Alves de Oliveira, 61 anos



Expedito Donizete da Silva, 68 anos



Fabiano Mendes do Nascimento, 50 anos



Gabriela Freire Nunes, 39 anos



Izaleia Pereira de Souza, 95 anos



Jeane Bezerra de Souza, 37 anos



José Carvalho, 90 anos



Nelson Case de Lima, 89 anos



Olga Barreto Aragão, 96 anos



Palmira Silva de Cerqueira, 93 anos



Rose Mary Feitosa de Lima, 74 anos



Sandra Maria Brito Machado, 62 anos



Therezinha de Almeida Rios, 91 anos



Vitória Alves de Araújo, 91 anos

Taguatinga



Anadete Epitácio Jaguarivel, 87 anos



Antônia Ferreira dos Santos, 82 anos



Damião Teodoro de Santana, 81 anos



Heleno Ferreira Xavier, 93 anos



João Vicente da Cruz Limeira, menos de 1 ano



José Tomaz de Aquino, 80 anos



Josimar Costa Correa, 57 anos



Liara de Sousa Ramos, menos de 1 ano



Maria Dalva Alves, 87 anos



Maria de Jesus Marcelino Frota, 59 anos



Maria Gomes dos Santos, 74 anos



Raimundo Nonato Milhomens Barros, 58 anos



Tânia Maria de Aquino Monteiro, 74 anos



Vilson Eurípedes de Souza, 65 anos

Gama



Djanio Marinho Maia, 55 anos



João Furtado Leite, 84 anos



José Alves dos Santos, 77 anos



José Severino de Araújo, 61 anos



Luis Guilherme Mendes Oliveira, menos de 1 ano



Maria de Nazaré Rodrigues, 71 anos



Mariana Ferreira de Sousa, 32 anos



Maya Sousa Costa, menos de 1 ano

Planaltina



Luan Kayo de Assunção Maciel, 31 anos



Rodrigo da Silva Barros, 27 anos

Brazlândia



Eunice Francisco de Morais, 73 anos



Kentaro Hoshi, 82 anos

Jardim Metropolitano

