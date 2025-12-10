Obituário: 47 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (12/12):
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Campo da Esperança
- Elizabete Morais de Souza, 71 anos
- Eralda Alves de Oliveira, 61 anos
- Expedito Donizete da Silva, 68 anos
- Fabiano Mendes do Nascimento, 50 anos
- Gabriela Freire Nunes, 39 anos
- Izaleia Pereira de Souza, 95 anos
- Jeane Bezerra de Souza, 37 anos
- José Carvalho, 90 anos
- Nelson Case de Lima, 89 anos
- Olga Barreto Aragão, 96 anos
- Palmira Silva de Cerqueira, 93 anos
- Rose Mary Feitosa de Lima, 74 anos
- Sandra Maria Brito Machado, 62 anos
- Therezinha de Almeida Rios, 91 anos
- Vitória Alves de Araújo, 91 anos
Taguatinga
- Anadete Epitácio Jaguarivel, 87 anos
- Antônia Ferreira dos Santos, 82 anos
- Damião Teodoro de Santana, 81 anos
- Heleno Ferreira Xavier, 93 anos
- João Vicente da Cruz Limeira, menos de 1 ano
- José Tomaz de Aquino, 80 anos
- Josimar Costa Correa, 57 anos
- Liara de Sousa Ramos, menos de 1 ano
- Maria Dalva Alves, 87 anos
- Maria de Jesus Marcelino Frota, 59 anos
- Maria Gomes dos Santos, 74 anos
- Raimundo Nonato Milhomens Barros, 58 anos
- Tânia Maria de Aquino Monteiro, 74 anos
- Vilson Eurípedes de Souza, 65 anos
Gama
- Djanio Marinho Maia, 55 anos
- João Furtado Leite, 84 anos
- José Alves dos Santos, 77 anos
- José Severino de Araújo, 61 anos
- Luis Guilherme Mendes Oliveira, menos de 1 ano
- Maria de Nazaré Rodrigues, 71 anos
- Mariana Ferreira de Sousa, 32 anos
- Maya Sousa Costa, menos de 1 ano
Planaltina
- Luan Kayo de Assunção Maciel, 31 anos
- Rodrigo da Silva Barros, 27 anos
Brazlândia
- Eunice Francisco de Morais, 73 anos
- Kentaro Hoshi, 82 anos
Jardim Metropolitano
- Leila de Miranda Melo, 91 anos (cremação)
- Lia Raquel Rodrigues Nunes, menos de 1 ano
- Luiz Eugênio Bezerra de Melo, 66 anos (cremação)
- Márcio Raimundo dos Santos, 43 anos
- Odrelia Cidália Moncayo Lima, 90 anos (cremação)
Saiba Mais
postado em 10/12/2025 17:59