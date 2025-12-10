InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 47 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 10 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (12/12):

Campo da Esperança

  • Elizabete Morais de Souza, 71 anos
  • Eralda Alves de Oliveira, 61 anos
  • Expedito Donizete da Silva, 68 anos
  • Fabiano Mendes do Nascimento, 50 anos
  • Gabriela Freire Nunes, 39 anos
  • Izaleia Pereira de Souza, 95 anos
  • Jeane Bezerra de Souza, 37 anos
  • José Carvalho, 90 anos
  • Nelson Case de Lima, 89 anos
  • Olga Barreto Aragão, 96 anos
  • Palmira Silva de Cerqueira, 93 anos
  • Rose Mary Feitosa de Lima, 74 anos
  • Sandra Maria Brito Machado, 62 anos
  • Therezinha de Almeida Rios, 91 anos
  • Vitória Alves de Araújo, 91 anos

Taguatinga

  • Anadete Epitácio Jaguarivel, 87 anos
  • Antônia Ferreira dos Santos, 82 anos
  • Damião Teodoro de Santana, 81 anos
  • Heleno Ferreira Xavier, 93 anos
  • João Vicente da Cruz Limeira, menos de 1 ano
  • José Tomaz de Aquino, 80 anos
  • Josimar Costa Correa, 57 anos
  • Liara de Sousa Ramos, menos de 1 ano
  • Maria Dalva Alves, 87 anos
  • Maria de Jesus Marcelino Frota, 59 anos
  • Maria Gomes dos Santos, 74 anos
  • Raimundo Nonato Milhomens Barros, 58 anos
  • Tânia Maria de Aquino Monteiro, 74 anos
  • Vilson Eurípedes de Souza, 65 anos

Gama

  • Djanio Marinho Maia, 55 anos
  • João Furtado Leite, 84 anos
  • José Alves dos Santos, 77 anos
  • José Severino de Araújo, 61 anos
  • Luis Guilherme Mendes Oliveira, menos de 1 ano
  • Maria de Nazaré Rodrigues, 71 anos
  • Mariana Ferreira de Sousa, 32 anos
  • Maya Sousa Costa, menos de 1 ano

Planaltina

  • Luan Kayo de Assunção Maciel, 31 anos
  • Rodrigo da Silva Barros, 27 anos

Brazlândia

  • Eunice Francisco de Morais, 73 anos
  • Kentaro Hoshi, 82 anos

Jardim Metropolitano

  • Leila de Miranda Melo, 91 anos (cremação)
  • Lia Raquel Rodrigues Nunes, menos de 1 ano
  • Luiz Eugênio Bezerra de Melo, 66 anos (cremação)
  • Márcio Raimundo dos Santos, 43 anos
  • Odrelia Cidália Moncayo Lima, 90 anos (cremação)

