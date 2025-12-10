Chuvas continuam no DF e Inmet emite aviso amarelo nesta quarta (10/11)

Bom dia, Brasília! Dia será de nebulosidade e chuvas - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal deve seguir com um período de instabilidade climática nos próximos dias, com previsão de precipitações intensas e aumento da nebulosidade. Nesta quarta-feira (10/12), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informou que emitiu o aviso amarelo para potencial perigo de chuvas que podem chegar a 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

Apesar da previsão de chuva forte, o meteorologista do Inmet Danilo Cabral descartou, por enquanto, a possibilidade de tempestades mais severas, com queda de granizo. “Avaliamos que podem ocorrer pancadas mais significativas em pontos isolados”, explicou.

De acordo com o órgão, as temperaturas mínimas atingiram entre 18°C e 19°C em todo o DF. As máximas previstas variam de 25°C a 27°C. A umidade relativa do ar também deve permanecer elevada devido ao retorno das chuvas. Os índices devem oscilar entre 65% e 70% na mínima e chegou a 95% nas primeiras horas do dia.

A instabilidade deve continuar influenciando o clima no DF ao longo dos próximos três dias. Segundo o Inmet, não há expectativa de mudanças bruscas no tempo durante esse período. “A nebulosidade deve persistir. Podem ocorrer aberturas de sol em alguns momentos, mas o padrão de tempo úmido e instável deve continuar”, afirmou Cabral.

