Preso trio que utilizava dispositivo para furtar celulares de lojas

Nessa manhã, Polícia Civil do Distrito Federal prendeu os três suspeitos de roubar mais de R$ 40 mil em eletrônicos

Trio é investigado por furtos cometidos em lojas de celular e eletrônicos - (crédito: Cedido ao Correio )
Trio é investigado por furtos cometidos em lojas de celular e eletrônicos - (crédito: Cedido ao Correio )

Nas primeiras horas desta quarta-feira (10/12), suspeitos de diversos furtos a lojas de celulares em Planaltina foram presos pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Ao todo, três mandados de busca foram cumpridos nas Estâncias Mestre D’Armas I, IV e na Estância Planaltina.

A polícia investiga furtos cometidos por um trio em várias lojas de celular e eletrônicos. Segundo as investigações, os criminosos utilizavam um dispositivo eletrônico que permite a cópia e a quebra do código de abertura das portas, o que possibilitava a entrada do grupo nos estabelecimentos. 

Mais de R$ 40 mil em eletrônicos foram furtados em duas ações dos bandidos. Esse valor não foi maior porque, na terceira tentativa de furto, ocorrida em 2 de dezembro, o alarme da loja disparou, assustando o trio que fugiu. 

Durante o cumprimento dos mandados, o proprietário do dispositivo que permite a clonagem dos códigos confessou os crimes às equipes policiais. A Justiça do DF determinou o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Um dos outros investigados já possuía prisão preventiva decretada por roubos a coletivos. 

O equipamento também foi apreendido e enviado à perícia para análise técnica, a fim de descobrir o alcance de atuação e registros no dispositivo. Segundo a PCDF, as investigações seguem em andamento para aprofundar a identificação dos envolvidos e localizar mais ferramentas utilizadas nos crimes. 

Veja a dinâmica do grupo: 

 

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 10/12/2025 17:02 / atualizado em 10/12/2025 17:22
