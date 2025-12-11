Aeroporto JK: 50 voos são cancelados devido a tempestade em São Paulo

Chuvas atingiram a cidade de São Paulo e diversos voos foram afetados - (crédito: Laíza Ribeiro/CB/DA Press)

A meteorologia adversa que atinge o estado de São Paulo afetou também a malha aérea de Brasília. Segundo a Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, 50 voos foram cancelados, sendo 29 deles registrados nesta quinta-feira (11/12). Além dos cancelamentos, três partidas apresentaram atrasos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A concessionária orienta que passageiros com voos programados para São Paulo procurem suas companhias aéreas para obter informações sobre o status do voo e possíveis alterações.

Leia também: Ciclone em São Paulo faz voos de Brasília retornarem à capital federal

Companhia

Em nota, a LATAM Airlines Brasil lamentou os transtornos causados e reforçou que a situação é totalmente alheia ao seu controle. A companhia orienta que os passageiros verifiquem o status de seus voos antes de se dirigir ao aeroporto e façam alterações se necessário, pelo aplicativo ou site da LATAM, sem custo adicional, com possibilidade de remarcar a viagem para qualquer data dentro de um ano ou solicitar reembolso da passagem.

“A LATAM reforça que todas as medidas visam a segurança e a comodidade dos passageiros, e que continuará monitorando a situação”, comunicou a companhia aérea.

Leia também: Inframerica orienta passageiros após cancelamento de de voos em Brasília

A orientação para clientes que não residem em São Paulo e necessitam de hospedagem devido a voos afetados, a LATAM recomenda permanecer na fila para atendimento ou reservar hotel e transporte por conta própria, guardando o comprovante para posterior reembolso. O contato para solicitação pode ser feito pelo WhatsApp da companhia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, a empresa informou que passageiros com voos entre 10 e 12 de dezembro que não tenham sido cancelados podem alterar a data da viagem sem custo, desde que a alteração seja feita antes da partida do voo original, possibilitando redistribuir assentos e aliviar a demanda nos aeroportos.