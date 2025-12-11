InícioCidades DF
Quadrilha é investigada por tráfico de drogas em delivery

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Planaltina, Santa Maria, Gama, Ceilândia, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas e Águas Claras

Agente com farda da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) - (crédito: Divulgação/PF)
Agente com farda da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) - (crédito: Divulgação/PF)

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Distrito Federal (FICCO/DF) cumpriu 10 mandados de busca e apreensão por tráfico de drogas em Planaltina, Santa Maria, Gama, Ceilândia, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas e Águas Claras nesta quinta-feira (11/12). 

Segundo as investigações — ocorridas mediante a Operação Freio Moral, resultado de um desdobramento da Operação Irmandade —, o grupo era responsável por uma rede de distribuidores de drogas, principalmente entorpecentes sintéticos, que abasteciam festas no DF por meio de entregas em formato delivery.

Durante a ação, um Policial Penal do DF foi afastado das funções por determinação judicial. Ele é investigado por organizar compras coletivas em grupos de mensagem envolvendo policiais e terceiros. A FICCO/DF reúne Polícia Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Penal do DF, Polícia Militar do DF e Polícia Civil do DF. 

