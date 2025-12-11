Inframerica orienta passageiros após cancelamento de de voos em Brasília

Inframerica, orienta que passageiros com destino a São Paulo entrem em contato diretamente com suas companhias aéreas para informações atualizadas - (crédito: Reprodução Instagram @aeroportobsb )

A instabilidade climática que atingiu São Paulo na tarde desta quarta-feira (10/12) causou impactos na malha aérea do Aeroporto de Brasília na manhã desta quinta-feira (11/12). Segundo a Inframerica, responsável pela administração do terminal, 31 voos foram cancelados entre quarta-feira e 7h da manhã desta quinta-feira (11/12), sendo 10 apenas na manhã desta quinta.

Além dos cancelamentos, houve registros de atrasos, embora a situação tenha melhorado: apenas duas partidas permaneciam atrasadas no início do dia. A Inframerica, orienta que passageiros com destino a São Paulo entrem em contato diretamente com suas companhias aéreas para informações atualizadas.

Na quarta-feira, segundo informações da coluna Capital S/A, um avião da Latam que decolou de Brasília rumo a Congonhas precisou retornar à capital federal por determinação do controle aéreo, quando já se aproximava de São Paulo. Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas chegaram a fechar para pousos e decolagens devido aos efeitos do ciclone extratropical que se formou no Atlântico Sul, com rajadas de vento de até 93 km/h.

Outro voo que saiu de Brasília na quarta-feira (10/12) também precisou ser redirecionado, aterrissando em Curitiba. Uma aeronave procedente de Goiânia foi inicialmente remanejada para Belo Horizonte, mas só conseguiu pousar em Brasília devido à lotação dos aeroportos.