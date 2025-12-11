Voos são cancelados no aeroporto de Brasília, após chuvas em São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (11/12) passageiros se depararam com seus voos cancelados devido ao temporal que aconteceu na tarde da última quarta-feira (10/12) na cidade de São Paulo, impedindo as operações dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

A estudante Geovana Miranda, de 22 anos, estava indo para São Luís, Maranhão, e relata a falta de informação aos passageiros. “Eu estou esperando aqui faz duas horas, fiquei uma hora andando até descobrir onde era o local porque me mandaram para o mezanino, depois me falaram para buscar as minhas malas sendo que outra pessoa tinha me informado que era para subir e só depois eu iria pegar minhas malas. Uma bagunça”.

Geovana também comenta a falta de posicionamento das empresas. Ela conta que pediram para que ficassem na fila, pois iriam realocar as pessoas em outros voos, mas não informaram se todos conseguirão pegar seus voos ainda hoje. “Se eu não conseguir pegar o voo ainda hoje, eu não sei onde vou ficar”, diz a jovem.

Além disso, ela também destaca a falta de acolhimento e direcionamento por parte do aeroporto. “Eles poderiam fazer um acolhimento melhor, direcionar as pessoas direitinho para os locais corretos e passar as informações, falar se tem vaga nos voos, se realmente vamos conseguir ser realocados ou não”, finaliza.

Mariana Fengler, veio de Foz do Iguaçu para um congresso de química e teve seu voo afetado pelo clima em São Paulo. Ela relata que chegou com seus colegas às 16h da tarde de ontem para conhecer o aeroporto e entender como tudo funciona. O embarque do grupo estava marcado para 18h15 mas, devido às condições, o voo foi cancelado e às 18h eles pediram que desembarcassem. “Mandaram a gente conversar com o pessoal da Latam e, nisso, a fila já estava enorme”.

Ela conta que não tiveram informações desde o momento que desembarcaram até às 6h de hoje. “Eu dormi no chão, comi alguns biscoitos porquê eles não ofereceram comida para a gente, eu quem tive que ir no carrinho e pegar os biscoitos. Não recebi nenhum voucher, nenhuma informação de lugar para ficar, absolutamente nada”, lamenta a jovem.

Assim como Geovana, Mariana também teve problemas com a falta de informação do aeroporto. “Eu ia ser a primeira a ser atendida, mas me mandaram para cima e eu descobri que tinha uma outra fila porque o pessoal da Latam recomendou que formassem dois grupos. Acharam que eu tinha furado a fila e começou uma confusão”.

A estudante conta o quão frustrante está sendo a tentativa de voltar para casa. “É uma falta de consideração o que essas empresas fazem com a gente. Pagamos caro nas passagens e temos respostas, não somos tratados com decência e ainda somos menosprezados. Meus amigos também tiveram problemas no cartão de embarque porque é uma falta de comunicação entre a empresa e os consumidores, mas pelo menos conseguiram ser realocados e vão chegar amanhã”.

Até o momento, Mariana não sabe como voltará para casa e nem quando conseguirão agendar um novo voo para ela. “Eu ainda não sei o que fazer, a empresa me falou que só podem fazer algo quando me realocarem em um voo, mas não sabem informar quando vão conseguir”, lamenta.

A Inframerica — empresa que administra o aeroporto de Brasília — divulgou um levantamento informando o quantitativo de voos foram cancelados. “O levantamento realizado ontem e consolidado até às 9h de hoje aponta que 33 voos foram cancelados, destes, 12 foram cancelados nesta manhã. Também houve atrasos, porém no momento, apenas 3 voos estão atrasados na sua partida de Brasília. A concessionária orienta os passageiros com voos programados para São Paulo a procurarem suas companhias aéreas para mais informações”.