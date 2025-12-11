Caos aéreo: Passageira com câncer reclama de falta de informação e oferta de comida

Voos foram cancelados devido a mau tempo em São Paulo - (crédito: Laíza Ribeiro/CB/DA Press)

Após o temporal em São Paulo, passageiros que tiveram seus voos cancelados não recebem notícias ou orientações das empresas. Além da falta de informações, viajantes relatam descaso e a falta de oferta de água e comida. O caos aéreo foi provocado por um ciclone que atingiu São Paulo na quarta-feira (10/12), cancelando voos na capital paulista e no Aeroporto Internacional JK, em Brasília.

Taís Rocha, 42 anos, é paciente oncológica e esta na sua semana de folga do tratamento. Com a doença em metástase, Taís clama por água e alimentação. "Eu sou paciente oncológica com metástase nos ossos, na bacia e no pulmão e estou pedindo 'por favor, água' e nada. Tem 5h que estou viajando e até agora não tive nada".

Taís Rocha é paciente oncológica e clama por água e alimentação (foto: Laíza Ribeiro/CB)

Vinda de Salvador com destino Rio de Janeiro, Taís conta que o descaso do aeroporto e da empresa só aumenta. "Criaram uma fila de prioridade e me colocaram lá. Quando eu cheguei na fila, criaram outra de prioridade. A gente continua sem respostas, sem orientação alguma. Se não tem voo, coloca o pessoal em um hotel ou pelo menos dê alimentação", diz a mulher.

Revoltada com a situação, ela desabafa. "Isso não se faz! Se sabiam que o clima em São Paulo estava ruim, porque enviaram uma paciente oncológica para Brasília sem nenhum auxílio, sem ter como voltar para casa ou seguir viagem? Isso não existe", lamenta.