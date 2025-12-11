InícioCidades DF
AEROPORTO JK

Caos aéreo: Passageira com câncer reclama de falta de informação e oferta de comida

Após terem seus voos cancelados e nenhuma previsão de embarque, passageiros afetados no Aeroporto JK, em Brasília, pedem água e comida

Voos foram cancelados devido a mau tempo em São Paulo - (crédito: Laíza Ribeiro/CB/DA Press)
Voos foram cancelados devido a mau tempo em São Paulo - (crédito: Laíza Ribeiro/CB/DA Press)

Após o temporal em São Paulo, passageiros que tiveram seus voos cancelados não recebem notícias ou orientações das empresas. Além da falta de informações, viajantes relatam descaso e a falta de oferta de água e comida. O caos aéreo foi provocado por um ciclone que atingiu São Paulo na quarta-feira (10/12), cancelando voos na capital paulista e no Aeroporto Internacional JK, em Brasília. 

Taís Rocha, 42 anos, é paciente oncológica e esta na sua semana de folga do tratamento. Com a doença em metástase, Taís clama por água e alimentação. "Eu sou paciente oncológica com metástase nos ossos, na bacia e no pulmão e estou pedindo 'por favor, água' e nada. Tem 5h que estou viajando e até agora não tive nada".

 

Taís Rocha é paciente oncológica e clama por água e alimentação
Taís Rocha é paciente oncológica e clama por água e alimentação (foto: Laíza Ribeiro/CB)

Vinda de Salvador com destino Rio de Janeiro, Taís conta que o descaso do aeroporto e da empresa só aumenta. "Criaram uma fila de prioridade e me colocaram lá. Quando eu cheguei na fila, criaram outra de prioridade. A gente continua sem respostas, sem orientação alguma. Se não tem voo, coloca o pessoal em um hotel ou pelo menos dê alimentação", diz a mulher.

Revoltada com a situação, ela desabafa. "Isso não se faz! Se sabiam que o clima em São Paulo estava ruim, porque enviaram uma paciente oncológica para Brasília sem nenhum auxílio, sem ter como voltar para casa ou seguir viagem? Isso não existe", lamenta.

Laíza Ribeiro de Sousa

Estudante de jornalismo da Universidade de Brasília (UnB) e amante da arte. Atualmente sou estagiária na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Laíza Ribeiro de Sousa
postado em 11/12/2025 13:41
