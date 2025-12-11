Operação contra chefes do tráfico em Samambaia termina com 9 presos

Nove pessoas foram presas no âmbito da operação Pravus, desencadeada pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) nesta quinta-feira (11/12). A ação, que contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás, mirou traficantes do DF e do Entorno responsáveis pela venda de entorpecentes em cidades da capital e de municípios goianos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Correio apurou que, entre os presos, está "Juninho", cabeça do esquema. Segundo informações obtidas pela reportagem, ele atua no tráfico ao menos desde 2011. Naquele ano, Juninho foi alvo de uma megaoperação da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) por envolvimento no transporte de 740kg de maconha. À época, em matéria publicada pelo Correio, o montante foi encontrado em uma casa de Santo Antônio do Descoberto (GO), e Juninho era um dos responsáveis pela compra.

Como resultado da operação, a polícia apreendeu 5kg de cocaína, skunk e ecstasy em endereços ligados aos criminosos.

Investigação

A operação é resultado de uma investigação iniciada no começo deste ano. As apurações se estreitaram quando a polícia interceptou 20kg de cocaína. A droga veio de Rondônia pelos Correios. A partir da apreensão, os policiais chegaram ao encalço do grupo.

Os responsáveis pelas drogas, os “cabeças”, são de Samambaia Sul. De acordo com o delegado-chefe da 32ª DP, Alexandre Gratão, eles difundiam os entorpecentes para traficantes menores de outras regiões.