Suspeito de extorsão digital usava nome do PCC para ameaçar vítimas no DF

Um homem suspeito de crimes cibernéticos foi preso na manhã desta quinta-feira (11/12) em Ceilândia. Especializado em extorsão digital, ele envolvia o nome da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PPC) nas ameaças enviadas às vítimas, que mencionavam possíveis invasões domiciliares, estupro coletivo, mutilação e execução.

Segundo as investigações da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DRCC/DECOR), o enredo criminoso começou quando um ex-inquilino saiu do imóvel que a família alugava, sem pagar a locação e o contrato de internet. Após o indivíduo deixar o imóvel, as vítimas viveram um verdadeiro pesadelo, passando a receber uma série de ameaças aterrorizantes, como mensagens com fotos de armas de fogo, vídeos de execuções e ameaças de morte, sempre com um criminoso se identificando como integrante do PCC.

"Na ocasião, o autointitulado 'soldado do PCC' exigia que a família não cobrasse aluguéis e nem cancelasse o contrato de internet do ex-inquilino, suposto líder da facção no Distrito Federal. Após as vítimas ajuizarem uma ação de cobrança pelas dívidas devidas, as coações escalaram progressivamente e o terror se intensificou com ameaças, nas quais o criminoso chegava a enviar vídeos explícitos de homicídios à família", detalha o delegado da DRCC, Tell Marzal.

Mediante a operação Eminência Cinza, os policiais da DRCC preservaram os dados digitais e, com técnicas de inteligência policial, identificaram o autor das mensagens, já investigado por diversos crimes semelhantes. Com a autoria comprovada, a equipe de investigadores cumpriu o mandado de prisão do suspeito, que responderá pelos crimes de extorsão qualificada, perseguição (cyberstalking), intimidação sistemática virtual (cyberbullying), coação no curso do processo, violência psicológica, constrangimento ilegal, ameaça e difamação. Somadas, as penas podem alcançar até 31 anos.

Durante o cumprimento, foi localizada grande quantidade de maconha, um arsenal de facas e computadores sofisticados usados para as práticas dos crimes que, somados, custam R$ 80 mil. Em razão da localização da droga, o investigado também foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos. Em investigação de seguimento, será realizada a análise do conteúdo dos dispositivos apreendidos encontrados em posse do suspeito, visando verificar se o criminoso, de fato, é integrante de uma facção criminosa no DF.

"Eminência Cinza" (Éminence Grise) é um termo em francês utilizado para designar pessoa que exerce grande influência nos bastidores, de forma não oficial, sem ocupar um cargo de destaque, mas controlando decisões importantes via alguém que as ocupa.