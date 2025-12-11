PCDF mira chefes do tráfico em Samambaia após cocaína enviada pelos Correios

A droga veio de Rondônia pelos Correios. A partir da apreensão, os policiais chegaram ao encalço do grupo - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um grupo de traficantes de Samambaia Sul foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PCDF) na manhã desta quinta-feira (11/12). Equipes da 32ª Delegacia de Polícia cumprem 19 mandados de busca e cinco de prisão em diversas regiões do DF e de Goiás.

A operação é resultado de uma investigação iniciada no começo deste ano. As apurações estreitaram quando a polícia interceptou 20kg de cocaína. A droga veio de Rondônia pelos Correios. A partir da apreensão, os policiais chegaram ao encalço do grupo.

Os responsáveis pelas drogas, os “cabeças”, são de Samambaia Sul. De acordo com o delegado-chefe da 32ª DP, eles difundiam os entorpecentes para traficantes menores de outras regiões.

O Correio apurou que o líder do esquema é identificado como “Juninho”, como é conhecido no meio criminoso. Segundo informações obtidas pela reportagem, ele, atua no tráfico há, pelo menos, desde 2011. Naquele ano, Juninho foi alvo de uma megaoperação da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) por envolvimento no transporte de 740kg de maconha.

À época, em matéria publicada pelo Correio, o montante foi encontrado em uma casa de Santo Antônio do Descoberto (GO), e Juninho era um dos responsáveis pela compra.

