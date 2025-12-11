InícioCidades DF
Obituário: 36 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 11 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (11/12):

Campo da Esperança

  • Andreia de Melo Fernandez, 46 anos
  • Daniel da Costa dos Reis, 38 anos
  • Luiz Carvalho de Alencar, 82 anos
  • Luiza Gonzaga de Araujo, 79 anos
  • Maria das Graças Souza de Souza, 72 anos
  • Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos
  • Marianilda Rabelo dos Reis, 71 anos
  • Mayone Fernandes, 92 anos
  • Valmir Vieira de Oliveira, 61 anos
  • Vandete dos Santos Sales, 91 anos

Taguatinga

  • Ana Fernandes Reis Feu, 71 anos
  • Dina Martins Silva, 83 anos
  • Francisca das Chagas Santos, 75 anos
  • Godofredo Alves Martins, 92 anos
  • Henrique Martins Aroucha Cantanhede, menos de 1 ano
  • José Flávio de Oliveira, 47 anos
  • Maria Martins dos Anjos Alemar, 76 anos
  • Raimundo Rodrigues, 85 anos
  • Sebastião Ricardo Bastos Caixeta, 53 anos
  • Valentina Conceição Silva, menos de 1 ano
  • Verací Felipe da Silva Almeida, 63 anos
  • Walter Alves de Souza, 67 anos

Gama

  • Josefa Rufino Dantas, 80 anos
  • Nilza Andrade Eutaquio, 71 anos
  • Theo Lemos, menos de 1 ano

Planaltina

  • Mikael Costa Aragão, menos de 1 ano

Brazlândia

  • Elysquelma Marques de Melo, 42 anos

Sobradinho

  • Gasparina Oliveira Brito, 89 anos
  • Hosana de Oliveira Silva, 65 anos
  • Renata de Sousa Correia, 42 anos

Jardim Metropolitano

  • Antonia Ferreira de Sousa Silva, 61 anos
  • Dolores Ramos Gonçalves, 57 anos
  • Ely Costa, 99 anos (cremação)
  • Maria da Penha de Paula, 81 anos
  • Nerci Jose Flor de Barcellos, 65 anos (cremação)
  • Patricia Betânia Ramos, 56 anos (cremação)

