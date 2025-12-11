Obituário: 36 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (11/12):
Campo da Esperança
- Andreia de Melo Fernandez, 46 anos
- Daniel da Costa dos Reis, 38 anos
- Luiz Carvalho de Alencar, 82 anos
- Luiza Gonzaga de Araujo, 79 anos
- Maria das Graças Souza de Souza, 72 anos
- Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos
- Marianilda Rabelo dos Reis, 71 anos
- Mayone Fernandes, 92 anos
- Valmir Vieira de Oliveira, 61 anos
- Vandete dos Santos Sales, 91 anos
Taguatinga
- Ana Fernandes Reis Feu, 71 anos
- Dina Martins Silva, 83 anos
- Francisca das Chagas Santos, 75 anos
- Godofredo Alves Martins, 92 anos
- Henrique Martins Aroucha Cantanhede, menos de 1 ano
- José Flávio de Oliveira, 47 anos
- Maria Martins dos Anjos Alemar, 76 anos
- Raimundo Rodrigues, 85 anos
- Sebastião Ricardo Bastos Caixeta, 53 anos
- Valentina Conceição Silva, menos de 1 ano
- Verací Felipe da Silva Almeida, 63 anos
- Walter Alves de Souza, 67 anos
Gama
- Josefa Rufino Dantas, 80 anos
- Nilza Andrade Eutaquio, 71 anos
- Theo Lemos, menos de 1 ano
Planaltina
- Mikael Costa Aragão, menos de 1 ano
Brazlândia
- Elysquelma Marques de Melo, 42 anos
Sobradinho
- Gasparina Oliveira Brito, 89 anos
- Hosana de Oliveira Silva, 65 anos
- Renata de Sousa Correia, 42 anos
Jardim Metropolitano
- Antonia Ferreira de Sousa Silva, 61 anos
- Dolores Ramos Gonçalves, 57 anos
- Ely Costa, 99 anos (cremação)
- Maria da Penha de Paula, 81 anos
- Nerci Jose Flor de Barcellos, 65 anos (cremação)
- Patricia Betânia Ramos, 56 anos (cremação)
postado em 11/12/2025 17:25