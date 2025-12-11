Obituário: 36 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (11/12):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança



Andreia de Melo Fernandez, 46 anos



Daniel da Costa dos Reis, 38 anos



Luiz Carvalho de Alencar, 82 anos



Luiza Gonzaga de Araujo, 79 anos



Maria das Graças Souza de Souza, 72 anos



Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos



Marianilda Rabelo dos Reis, 71 anos



Mayone Fernandes, 92 anos



Valmir Vieira de Oliveira, 61 anos



Vandete dos Santos Sales, 91 anos

Taguatinga



Ana Fernandes Reis Feu, 71 anos



Dina Martins Silva, 83 anos



Francisca das Chagas Santos, 75 anos



Godofredo Alves Martins, 92 anos



Henrique Martins Aroucha Cantanhede, menos de 1 ano



José Flávio de Oliveira, 47 anos



Maria Martins dos Anjos Alemar, 76 anos



Raimundo Rodrigues, 85 anos



Sebastião Ricardo Bastos Caixeta, 53 anos



Valentina Conceição Silva, menos de 1 ano



Verací Felipe da Silva Almeida, 63 anos



Walter Alves de Souza, 67 anos

Gama



Josefa Rufino Dantas, 80 anos



Nilza Andrade Eutaquio, 71 anos



Theo Lemos, menos de 1 ano

Planaltina



Mikael Costa Aragão, menos de 1 ano

Brazlândia



Elysquelma Marques de Melo, 42 anos

Sobradinho



Gasparina Oliveira Brito, 89 anos



Hosana de Oliveira Silva, 65 anos



Renata de Sousa Correia, 42 anos

Jardim Metropolitano

