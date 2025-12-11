Passageiros com voos cancelados não sabem quando embarcarão

Sem receber as informações necessárias, os passageiros que tiveram os voos cancelados devido às condições climáticas em São Paulo relatam não saber onde se hospedarão para esperar o voo de volta em Brasília.

A assistente social Elaine Lubarino, 32 anos, de Salvador, veio a Brasília para participar de uma conferência de direitos humanos. Ela conta que, de acordo com o site da Latam, todos os voos estavam normais e, apenas às 10h ela recebeu a mensagem de cancelamento. "Eu verifiquei ontem à noite e hoje de manhã. Como não tinha nenhuma alteração, me arrumei e deixei o hotel. No meio do caminho, eu recebi a mensagem de voo cancelado", diz.

Ao ser questionada sobre onde ficaria caso não conseguisse um voo ainda hoje, Elaine disse que não saberia o que fazer, mas provavelmente tentaria ficar na casa de alguma colega de profissão. "Se eu não conseguir embarcar, vou tentar ver com algumas colegas de luta para saber onde eu posso ficar, pelo menos dar um dormida. São pessoas que eu não conheço direito, mas acredito que essa seja minha única alternativa."

A assistente também informou que algumas pessoas receberam um termo de aceitação e reacomodação involuntária. "Tinha um advogado na fila e ele explicou que esse termo significa que nós vamos ser reacomodados quando eles quiserem. Ou seja, quem não tiver parente ou amigos aqui em Brasília, não vai conseguir ficar em lugar nenhum”, relata Elaine.

Frustração

Outra passageira, que se identificou como Luciana, descreveu o sentimento de frustração e revolta ao tentar remarcar seu voo para Foz do Iguaçu, no Paraná, onde acompanharia a formatura do filho após seis anos custeando os estudos dele de Medicina. Segundo ela, o sistema informava não haver nenhuma opção de realocação disponível, mas, ao mesmo tempo, o site da companhia aérea oferecia passagens à venda por R$ 5 mil.

“Não tem como remarcar, mas tem como vender. Como é que pode?”, questionou. Moradora do Valparaíso, ela contou que a cerimônia começa nesta sexta-feira (12/12) e segue no dia seguinte, mas teme não conseguir chegar a tempo depois de todo o esforço que fez ao longo da formação do filho. “Eu gastei muito, foram seis anos pagando tudo. Essa formatura significa muito para mim”, desabafou.

Em nota, a Latam Airlines Brasil alega que os reflexos dos impactos meteorológicos registrados na sua operação são alheios ao controle da companhia. A empresa orientou que o cliente consulte o status do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto, e altere a sua viagem se necessário.

O procedimento, segundo a companhia, pode ser feito diretamente na seção Minhas Viagens do aplicativo Latam ou diretamente no site latam.com. "Caso o voo tenha sido afetado, o cliente poderá fazer alterações em seu voo por até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem. O procedimento pelo aplicativo ou site é rápido, simples, e com as mesmas funções oferecidas no call center", informa a nota.