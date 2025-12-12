Festival Botecar Brasília 2025 chega à reta final com gosto de quero mais

A caravana do Correio passou pelo festival Botecar Brasília 2025. Uma das paradas foi o Juscelino, recém-chegado a 202 Sul - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Brasília conhecerá, na quarta-feira (17/12), os cinco bares vencedores do Botecar Brasília. Trinta e cinco estabelecimentos da capital prepararam, com muito afeto, um prato especial e diferenciado para concorrer ao prêmio, que leva, na edição deste ano, o tema Sabores Artesanais – Feito à Mão, Feito com o Coração.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A edição vai até domingo (14/12). Ao longo do concurso, os empresários receberam clientes e jurados que provaram dos quitutes carregados de originalidade e tempero. Equipes do Correio participaram, em dias distintos, da caravana gastronômica. Na quarta-feira, o tour se concentrou na área central de Brasília, nos bares Bu.Té.Quim, Juscelino e Beslico.

O primeiro ponto de parada foi no Bu.Té.Quim, na 306 Sul. Nascido em 2025, o bar já tem muita tradição e singularidade. Para o concurso, o petisco escolhido foi as “prexequinhas mamulengo”, um bolinho frito recheado com carne suína com jiló e servido com geléia de jabuticaba picante. A inspiração para o prato foi o artesanato de bonecos mamulengos do Centro-Oeste.

A quatro minutos de distância de carro, as equipes pararam no Juscelino, recém-chegado à 202 Sul. O quitute autoral é um disco de carne com costela desfiada ao aioli de dijon e barbacue. O último bar visitado fica bem em frente ao Parque Olhos D’água: o Bilisca, na 413 Norte. A oferta foi um prato exótico até no nome: o Sumi-e. O menu é um trio de mini sanduíches de tempurá de lula, barriguinha de porco no tarê, maionese de missô, la-yu e funcho marinado no limão.

O prazo para votação se encerra no domingo. Na quarta, será o anúncio dos vencedores. Para votar nos pratos, acesse: www.festivalbotecar.com.br/bsb/.

Confira a lista de todos os bares participantes e os respectivos pratos, por ordem alfabética:

Aquilombar

Prato: Linguiça de Trançado Pernambucano — Uma celebração da arte e do sabor! Linguiça artesanal de pernil suíno servida em trançado em espiral, inspirada na riqueza do artesanato de Pernambuco. Cada mordida revela um tempero balanceado e um sabor intenso e defumado. Inspirado no trançado de palhas dos povos originários Xukuru, do agreste pernambucano.

Arpège Bar

Prato: Rabada Peretti com Crocante de Polenta — Rabada desfiada e suculenta, cozida lentamente e servida sobre polenta cremosa de parmesão, dourada e crocante por fora, macia por dentro. No topo, picles de quiabo artesanal e redução do molho da rabada, encorpado e profundo em sabor. Inspirado na força, fluidez e brasilidade das obras de Marianne Peretti, o prato traduz em sabores o mesmo impacto que seus vitrais provocam: intensidade, contraste e poesia.

Bar do Chico Pança

Prato: Vitrais — Croquete de costela defumada com creme de requeijão e bechamel. Inspirado na escultura em vitrais da Catedral de Brasília, obra da artista franco-brasileira Marianne Peretti.

Bar do Mocotó

Prato: Chorona Candanga — Costelinha suína temperada na pasta de alho, cebola, colorau, vinho branco, limão e caldo de carne. Acompanha farofa de ovos e maionese de batata caseira. Inspiração: homenagem à escultura Chorona Candanga, de Túlio Rois, que celebra o espírito de Brasília e o choro, gênero musical cheio de emoção.

Beirute Sul

Prato: Cobogó do Beira — Pastel com queijo chancliche artesanal, coalhada cremosa e requeijão. Acompanha geleia de pimenta com maçã e romã. Inspirado na geometria dos cobogós da arquitetura de Brasília, celebra o encontro entre forma e sabor.

Bilisco Bar de Beliscos

Prato: Sumi-e - Trio de mini sanduíches de tempurá de lula, barriga de porco no tarê, la-yu, maionese de missô e funcho marinado no limão. Inspirado na artista brasiliense Hiromi Takano, une delicadeza e atenção aos detalhes como em suas obras orientais.

Blocoge

Prato: Trançado — Pão de queijo trançado com linguiça e mostarda de doce de leite. Inspirado nas palhas trançadas dos cestos artesanais.

Boteco Sabiá

Prato: Croquete do Sabiá — Porção com seis croquetes de costela defumada e molho bechamel, acompanhados de barbecue de goiabada. Inspiração: representa o encontro entre tradição e criatividade, com sabores intensos e rústicos, feitos no fogo e na lenha.

Boteco Seu Gerson

Prato: Combo de bolinhos — Bolinho de pirão com rabada e bolinho de mussarela com alho. Inspirado no fuxico, artesanato brasileiro feito de retalhos.

BSB Grill

Prato: Moela ao Molho Sugo — Preparada com vinho tinto, cebola e tomate. Acompanha torradas. Inspiração: receita do cozinheiro da casa, Luciano Rodrigues.

Bu.Té.Quim

Prato: Prexequinhas Mamulengo — Disquinhos de carne suína com jiló, servidos com geleia de jabuticaba picante. Inspirado nos bonecos mamulengos do Centro-Oeste.

Buteco da Elma

Prato: Galeto Athos Bulcão — Galeto com farofa, batata e vinagrete. Inspirado na obra de Athos Bulcão, celebra a harmonia entre o simples e o belo.

Buteco do Encontro

Prato: Pitú — Almôndegas de carne bovina e suína ao molho de tomate, com mussarela gratinada e cebolinha, acompanhadas de pão fatiado. Inspiração: homenagem ao diretor de teatro e artista Pitú, ícone da cena cultural brasiliense.

Buteko 101

Prato: Fígado Arte — Fígado, jiló, cebola e chimichurri. Inspirado no Mercado Central de Belo Horizonte.

Cantinho da Tia Ro

Prato: Língua do Boi Teodoro — Língua ao molho, acompanhada de pão. Inspirado em uma receita familiar transmitida de mãe para filho.

Cattos Villa Restaurante e Choperia

Prato: Chuleta do Planalto — Duas chuletas douradas no alho, cobertas com queijo derretido e acompanhadas de polenta brustolada. Inspiração: representa o encontro entre o sabor do Sul e a identidade do Planalto Central.

Central 8 Empório e Bebidas

Prato: Kalunga — Canjiquinha de milho, calabresa, bacon e costelinha de porco, servida com cheiro-verde e couve crispy em cumbuca de barro. Inspiração: em homenagem aos kalungas do Distrito Federal e à culinária de raiz.

Espetinho do Carioca RB

Prato: Barca de Iara — Tiras de carne, frango e calabresa, batata frita com bacon e cheddar e azeitonas. Inspiração: homenagem à artista Iara Maisa Gonçalves, criadora de bonecos e bijuterias de tricô.

Estufa Botequim

Prato: Que Dadinho é Esse? — Dadinho de tapioca com queijo coalho, carne seca, maionese de pimenta e picles de cebola roxa. Inspiração: referência à música “Que País é Esse?”, da Legião Urbana.

Iacina do Norte

Prato: Linguiça de Maniçoba — Linguiça com redução de tucupi, farofa e vinagrete. Inspiração: releitura da tradicional maniçoba nortista, transformada em tira-gosto de boteco.

Igglus

Prato: Petisco da Dona Geni — Mini pizza de torresmo com molho de tomate, mussarela e orégano. Inspiração: homenagem à Dona Geni Kramer, que desde 1970 se dedica ao artesanato e à culinária familiar.

Izakaya Sakeyo

Prato: Peixe Empanado com Molho Apimentado — Filé de merluza austral empanado, servido com molho picante. Inspiração: autoral.

Jobim Brasília

Prato: Travesseiro de Pernil — Croquete de pernil marinado por 48 horas no vinho e ervas, recheado com queijo provolone e empanado em farinha de pão de fermentação natural. Inspirado na comida de fazenda feita com carinho e atenção.

Juscelino Bar e Restaurante

Prato: Disco de Costela — Disco de carne com costela desfiada ao aioli de dijon. Inspiração: autoral.

Juvenal Brasa

Prato: Cuiabana do Cerrado Louco — Linguiça cuiabana artesanal assada na brasa, acompanhada de pão de alho e barbecue caseiro. Inspiração: homenagem aos candangos que ajudaram a construir Brasília.

Marcozero Bar e Restaurante

Prato: Pastel do Planalto + Chopp — Pastel aberto com picadinho de filé mignon, molho cremoso de gorgonzola, rúcula e crispy de alho-poró. Inspiração: releitura criativa de um petisco clássico.

Olinda Cozinha e Bar

Prato: Risole Flor do Cerrado — Risole de purê de mandioca recheado com carne de sol, empanado e frito. Acompanha maionese de ervas. Inspirado na diversidade e beleza das flores do cerrado.

Pinella

Prato: Rolê de Ameixa Seca — Ameixa recheada com gorgonzola, bacon e redução de balsâmico. Inspiração: brinca com contrastes: doce e salgado, suave e intenso, clássico e ousado.

Quiosque Farol de Itapuã

Prato: Baianíssimo — Porção de acarajés com vatapá, vinagrete, caruru, camarões e pimenta baiana com dendê. Inspiração: celebra o sabor e o tempero tradicional da Bahia.

Rebu

Prato: Fofoca — Língua bovina em três cocções (defumada, assada e grelhada), servida com molho de tomate, nuvem de parmesão, salada de batata e chilli oil. Inspirado na comida popular e de feira.

Shot Gastro Bar

Prato: Porco em Cana! — Croquete de pernil suíno desfiado, servido no palito esculpido da cana-de-açúcar, com geleia de abacaxi com pimenta. Inspirado nas obras de Athos Bulcão e no valor do trabalho artesanal brasiliense.

Solanos Cozinha e Bar

Prato: Cavalo-Marinho — Croquete de salmão com geleia de maracujá, acompanhado de pão sírio e vinagrete de alcaparras. Inspirado na obra do artista plástico Zakeu Vitor.

Toca do Chopp

Prato: Que Fuxico é Esse? — Trouxinha de pernil com provolone, servida com geleia de abacaxi picante. Inspiração: fuxico.

Zé Torresmo

Prato: Bafão de Boteco — Língua bovina defumada sobre massa folheada, finalizada com caviar de cachaça e vinagrete de jiló. Inspirado no artesanato, com cada etapa feita à mão — da defumação à montagem do prato, que une boteco e alta cozinha.

Bar do Pardim

Prato: Ladrilharia Filé suíno regado com cebola, pimentão, tomate e molho de mostarda com barbecue.









