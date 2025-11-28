Botecar Brasília 2025 reúne 35 bares do Distrito Federal

O bar e restaurante Beirute, localizado na quadra 109 da Asa Sul, será um dos participantes do festival - (crédito: Barbara cabral /Esp. CB)

A edição de 2025 do Botecar Brasília reunirá, entre os dias 12 e 14 de dezembro, 35 bares do Distrito Federal. Com o tema "Sabores Artesanais – Feito à Mão, Feito com o Coração", o evento apresentará um prato inédito para cada bar, com inspiração em expressões culturais e artísticas brasileiras. Os pratos custarão entre R$ 18,00 e R$ 59,90.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo destaca a própria organização, o evento é um tributo aos responsáveis por fazer da cozinha um espaço de expressão e pertencimento. Por lá, serão colocadas em prática receitas de família e homenagens a artistas como Athos Bulcão, Marianne Peretti e Túlio Rois.

"O que torna o Botecar especial é o protagonismo de quem cozinha. Cada prato tem uma história viva, um toque pessoal. São mãos que misturam técnica, memória e emoção”, destacou Antônio Lúcio, organizador do festival, em nota.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em votação, o público poderá escolher os favoritos dentre todos os visitados. A votação popular e do júri elegerão os vencedores do evento. O festival trará, sobretudo, uma oportunidade para conhecer os bares envolvidos.

Confira a lista de todos os bares participantes e os respectivos pratos:

Aquilombar



Prato: Linguiça de Trançado Pernambucano — Uma celebração da arte e do sabor! Linguiça artesanal de pernil suíno servida em trançado em espiral, inspirada na riqueza do artesanato de Pernambuco. Cada mordida revela um tempero balanceado e um sabor intenso e defumado. Inspiração: Inspirado no trançado de palhas dos povos originários Xukuru, do agreste pernambucano.

Arpège Bar

Prato: Rabada Peretti com Crocante de Polenta — Rabada desfiada e suculenta, cozida lentamente e servida sobre polenta cremosa de parmesão, dourada e crocante por fora, macia por dentro. No topo, picles de quiabo artesanal e redução do molho da rabada, encorpado e profundo em sabor. Inspiração: Inspirado na força, fluidez e brasilidade das obras de Marianne Peretti, o prato traduz em sabores o mesmo impacto que seus vitrais provocam: intensidade, contraste e poesia.

Bar do Chico Pança

Prato: Vitrais — Croquete de costela defumada com creme de requeijão e bechamel.

Inspiração: Inspirado na escultura em vitrais da Catedral de Brasília, obra da artista franco-brasileira Marianne Peretti.

Bar do Mocotó

Prato: Chorona Candanga — Costelinha suína temperada na pasta de alho, cebola, colorau, vinho branco, limão e caldo de carne. Acompanha farofa de ovos e maionese de batata caseira.

Inspiração: Homenagem à escultura Chorona Candanga, de Túlio Rois, que celebra o espírito de Brasília e o choro, gênero musical cheio de emoção.

Beirute Sul

Prato: Cobogó do Beira — Pastel com queijo chancliche artesanal, coalhada cremosa e requeijão. Acompanha geleia de pimenta com maçã e romã.

Inspiração: Inspirado na geometria dos cobogós da arquitetura de Brasília, celebra o encontro entre forma e sabor.

Bilisco Bar de Beliscos

Prato: Sumi-e - Trio de mini sanduíches de tempurá de lula, barriga de porco no tarê, la-yu, maionese de missô e funcho marinado no limão.

Inspiração: Inspirado na artista brasiliense Hiromi Takano, une delicadeza e atenção aos detalhes como em suas obras orientais.

Blocoge

Prato: Trançado — Pão de queijo trançado com linguiça e mostarda de doce de leite.

Inspiração: Inspirado nas palhas trançadas dos cestos artesanais.

Boteco Sabiá

Prato: Croquete do Sabiá — Porção com seis croquetes de costela defumada e molho bechamel, acompanhados de barbecue de goiabada.

Inspiração: Representa o encontro entre tradição e criatividade, com sabores intensos e rústicos, feitos no fogo e na lenha.

Boteco Seu Gerson

Prato: Combo de bolinhos — Bolinho de pirão com rabada e bolinho de mussarela com alho.

Inspiração: Inspirado no fuxico, artesanato brasileiro feito de retalhos.

BSB Grill

Prato: Moela ao Molho Sugo — Preparada com vinho tinto, cebola e tomate. Acompanha torradas.

Inspiração: Receita do cozinheiro da casa, Luciano Rodrigues.

Bu.Té.Quim



Prato: Prexequinhas Mamulengo — Disquinhos de carne suína com jiló, servidos com geleia de jabuticaba picante. Inspiração: Inspirado nos bonecos mamulengos do Centro-Oeste.

Buteco da Elma

Prato: Galeto Athos Bulcão — Galeto com farofa, batata e vinagrete.

Inspiração: Inspirado na obra de Athos Bulcão, celebra a harmonia entre o simples e o belo.

Buteco do Encontro

Prato: Pitú — Almôndegas de carne bovina e suína ao molho de tomate, com mussarela gratinada e cebolinha, acompanhadas de pão fatiado.

Inspiração: Homenagem ao diretor de teatro e artista Pitú, ícone da cena cultural brasiliense.

Buteko 101

Prato: Fígado Arte — Fígado, jiló, cebola e chimichurri.

Inspiração: Inspirado no Mercado Central de Belo Horizonte.

Cantinho da Tia Ro

Prato: Língua do Boi Teodoro — Língua ao molho, acompanhada de pão.

Inspiração: Inspirado em uma receita familiar transmitida de mãe para filho.

Cattos Villa Restaurante e Choperia

Prato: Chuleta do Planalto — Duas chuletas douradas no alho, cobertas com queijo derretido e acompanhadas de polenta brustolada.

Inspiração: Representa o encontro entre o sabor do Sul e a identidade do Planalto Central.

Central 8 Empório e Bebidas

Prato: Kalunga — Canjiquinha de milho, calabresa, bacon e costelinha de porco, servida com cheiro-verde e couve crispy em cumbuca de barro.

Inspiração: Em homenagem aos kalungas do Distrito Federal e à culinária de raiz.

Espetinho do Carioca RB

Prato: Barca de Iara — Tiras de carne, frango e calabresa, batata frita com bacon e cheddar e azeitonas.

Inspiração: Homenagem à artista Iara Maisa Gonçalves, criadora de bonecos e bijuterias de tricô.

Estufa Botequim

Prato: Que Dadinho é Esse? — Dadinho de tapioca com queijo coalho, carne seca, maionese de pimenta e picles de cebola roxa.

Inspiração: Referência à música “Que País é Esse?”, da Legião Urbana.

Iacina do Norte

Prato: Linguiça de Maniçoba — Linguiça com redução de tucupi, farofa e vinagrete.

Inspiração: Releitura da tradicional maniçoba nortista, transformada em tira-gosto de boteco.

Igglus



Prato: Petisco da Dona Geni — Mini pizza de torresmo com molho de tomate, mussarela e orégano. Inspiração: Homenagem à Dona Geni Kramer, que desde 1970 se dedica ao artesanato e à culinária familiar.

Izakaya Sakeyo

Prato: Peixe Empanado com Molho Apimentado — Filé de merluza austral empanado, servido com molho picante. Inspiração: Autoral.

Jobim Brasília

Prato: Travesseiro de Pernil — Croquete de pernil marinado por 48 horas no vinho e ervas, recheado com queijo provolone e empanado em farinha de pão de fermentação natural.

Inspiração: Inspirado na comida de fazenda feita com carinho e atenção.

Juscelino Bar e Restaurante

Prato: Disco de Costela — Disco de carne com costela desfiada ao aioli de dijon.

Inspiração: Autoral.

Juvenal Brasa

Prato: Cuiabana do Cerrado Louco — Linguiça cuiabana artesanal assada na brasa, acompanhada de pão de alho e barbecue caseiro.

Inspiração: Homenagem aos candangos que ajudaram a construir Brasília.

Marcozero Bar e Restaurante

Prato: Pastel do Planalto + Chopp — Pastel aberto com picadinho de filé mignon, molho cremoso de gorgonzola, rúcula e crispy de alho-poró.

Inspiração: Releitura criativa de um petisco clássico.

Olinda Cozinha e Bar

Prato: Risole Flor do Cerrado — Risole de purê de mandioca recheado com carne de sol, empanado e frito. Acompanha maionese de ervas.

Inspiração: Inspirado na diversidade e beleza das flores do cerrado.

Pinella



Prato: Rolê de Ameixa Seca — Ameixa recheada com gorgonzola, bacon e redução de balsâmico.

Inspiração: Brinca com contrastes: doce e salgado, suave e intenso, clássico e ousado.

Quiosque Farol de Itapuã

Prato: Baianíssimo — Porção de acarajés com vatapá, vinagrete, caruru, camarões e pimenta baiana com dendê. Inspiração: Celebra o sabor e o tempero tradicional da Bahia.

Rebu



Prato: Fofoca — Língua bovina em três cocções (defumada, assada e grelhada), servida com molho de tomate, nuvem de parmesão, salada de batata e chilli oil. Inspiração: Inspirado na comida popular e de feira.

Shot Gastro Bar

Prato: Porco em Cana! — Croquete de pernil suíno desfiado, servido no palito esculpido da cana-de-açúcar, com geleia de abacaxi com pimenta.

Inspiração: Inspirado nas obras de Athos Bulcão e no valor do trabalho artesanal brasiliense.

Solanos Cozinha e Bar

Prato: Cavalo-Marinho — Croquete de salmão com geleia de maracujá, acompanhado de pão sírio e vinagrete de alcaparras.

Inspiração: Inspirado na obra do artista plástico Zakeu Vitor.

Toca do Chopp

Prato: Que Fuxico é Esse? — Trouxinha de pernil com provolone, servida com geleia de abacaxi picante.

Inspiração: Fuxico.

Zé Torresmo

Prato: Bafão de Boteco — Língua bovina defumada sobre massa folheada, finalizada com caviar de cachaça e vinagrete de jiló.

Inspiração: Inspirado no artesanato, com cada etapa feita à mão — da defumação à montagem do prato, que une boteco e alta cozinha.

Bar do Pardim

Prato: Ladrilharia

Filé suíno regado com cebola, pimentão, tomate e molho de mostarda com barbecue

Serviço – Botecar Brasília 2025

De 12 de novembro a 14 de dezembro

Pratos entre R$ 18,00 e R$ 59,90

Mais informações: @festival_botecar

