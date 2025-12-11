Polícia investiga grupo que invadia Floresta Nacional de Brazlândia

A Flona de Brazlândia é considerada fundamental para a segurança hídrica do Distrito Federal - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)

A Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema/ Cepema), da Polícia Civil (PCDF), cumpriu 15 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada na invasão e no parcelamento irregular da Floresta Nacional (Flona) de Brazlândia. A operação ocorreu na manhã desta quinta-feira (11/12).

Durante as buscas, os agentes apreenderam duas armas de fogo – uma arma e uma pistola calibre 380. Além disso, foram recolhidos diversos documentos e aparelhos eletrônicos que, segundo a PCDF, são cruciais para dar continuidade e profundidade às investigações sobre a estrutura e os membros da organização. Ninguém foi preso.

Vale lembrar que a Flona de Brazlândia é considerada fundamental para a segurança hídrica do Distrito Federal, visto que está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu.