InícioCidades DF
Meio ambiente

Polícia investiga grupo que invadia Floresta Nacional de Brazlândia

Durante as buscas, foram apreendidos armas, documentos e aparelhos eletrônicos que, segundo a PCDF, são cruciais para dar continuidade às investigações

A Flona de Brazlândia é considerada fundamental para a segurança hídrica do Distrito Federal - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)
A Flona de Brazlândia é considerada fundamental para a segurança hídrica do Distrito Federal - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)

A  Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema/ Cepema), da Polícia Civil (PCDF), cumpriu 15 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada na invasão e no parcelamento irregular da Floresta Nacional (Flona) de Brazlândia. A operação ocorreu na  manhã desta quinta-feira (11/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante as buscas, os agentes apreenderam duas armas de fogo – uma arma e uma pistola calibre 380. Além disso, foram recolhidos diversos documentos e aparelhos eletrônicos que, segundo a PCDF, são cruciais para dar continuidade e profundidade às investigações sobre a estrutura e os membros da organização. Ninguém foi preso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vale lembrar que a Flona de Brazlândia é considerada fundamental para a segurança hídrica do Distrito Federal, visto que está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 11/12/2025 17:28
SIGA
x