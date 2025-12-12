Ibaneis sanciona medida que reduz o tempo para promoção de oficiais

GDF nomeia mais de 2 mil profissionais das forças de segurança - (crédito: Davi Cruz / CB Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou o decreto que reduz o interstício para a promoção de praças e oficiais das forças policiais, nesta sexta-feira (12/12). Segundo o GDF, a medida faz parte da política permanente de fortalecimento da segurança pública implementada desde 2019 e tem como intuito valorizar as categorias, antecipando o tempo necessário para crescimento na carreira. Ao todo, serão beneficiados 53 oficiais e 305 praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A medida foi sancionada durante a nomeação de 2.158 novos profissionais das forças de segurança. Policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e policiais penais tomarão posse no dia 29 de dezembro e passarão a reforçar o efetivo das corporações, em uma das maiores expansões realizadas na última década.

A solenidade também celebrou a assinatura da Medida Provisória da Segurança Pública e do Projeto de Lei das Carreiras, instrumentos que garantem reajustes salariais às categorias e avançam na equiparação salarial com forças federais, uma pauta considerada histórica pelos servidores do setor.

Ibaneis ressaltou que o reforço no efetivo e a valorização profissional têm sido prioridades desde o início de sua gestão. “Não fazemos por bondade, mas pelo reconhecimento que temos às melhores forças de segurança desse país, que combatem o crime diuturnamente e deixam a sociedade mais em paz. Zerar a criminalidade ninguém consegue, mas os índices são os melhores da série histórica, mostrando que no DF as pessoas têm condições de ter segurança”, afirmou.

Reforço Histórico

Com a inclusão de mais de 2 mil novos profissionais, o Distrito Federal encerra 2025 com significativo aumento do contingente destinado à segurança pública. De acordo com o governo, os resultados positivos nos indicadores de criminalidade refletem os investimentos contínuos em pessoal, tecnologia, equipamentos e qualificação, além de políticas de valorização das carreiras.

A posse dos novos servidores está marcada para 29 de dezembro, data que oficializa a entrada das novas turmas nas corporações que compõem o sistema de segurança pública do DF.