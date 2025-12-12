Ibaneis Rocha nomeia 2.073 profissionais da segurança; posse será em 29/12

O Governo do Distrito Federal oficializou, nesta sexta-feira (12/12), a nomeação de 2.073 novos profissionais das forças de segurança. Os recém-nomeados, policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e policiais penais, tomarão posse no dia 29 de dezembro, e vão reforçar o efetivo das corporações.

A cerimônia também celebrou a assinatura da Medida Provisória da Segurança Pública e do Projeto de Lei das Carreiras, que garantem reajustes salariais às categorias e avançam na equiparação com forças federais.

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), destacou que o reforço de efetivo faz parte de um projeto iniciado em 2019, quando assumiu o governo. “Não fazemos por bondade, mas pelo reconhecimento que temos as melhores forças de segurança desse país que combatem o crime diuturnamente e que deixam a sociedade mais em paz. Zerar a criminalidade ninguém consegue, mas os índices são os melhores da série histórica, mostrando que no DF as pessoas têm condições de ter segurança”, afirmou.

GDF nomeia mais de 2 mil profissionais das forças de segurança (foto: Davi Cruz / CB Press)

Ele ressaltou que o fortalecimento das carreiras foi possível por meio da união entre Executivo, Legislativo e forças de segurança. Ibaneis também afirmou que seguirá trabalhando pelo setor caso seja eleito senador. “Tenho um compromisso com a segurança pública. Vou levar ao Senado temas como a revisão das audiências de custódia e a equiparação salarial com a Polícia Federal. Não é possível ver criminosos sendo presos três vezes no mesmo dia e voltando para casa antes que o policial que segue trabalhando em um plantão 24h, como vimos nos últimos dias”, destacou.

O governador defendeu ainda a importância de novas mudanças legislativas. “Vou usar um pouco da minha inteligência, os meus trinta e dois anos de advocacia para melhorar a nossa legislação trazendo mais segurança pras famílias não só do DF mas de todo o país. Precisamos de união entre Congresso, Executivo, Judiciário e Ministério Público para reduzir a criminalidade no país”, acrescentou o chefe do Buriti.

Forças de segurança

O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, comemorou a chegada de cerca de 2 mil novos efetivos. “Esses policiais farão muita diferença para a segurança. Brasília tem a peculiaridade de atender também demandas da União, Congresso Nacional, Esplanada, tribunais superiores, além das regiões administrativas. Com mais efetivo, poderemos mobilizar melhor nossas equipes e atender a população”, disse.

Avelar lembrou que, quando o governo atual assumiu, o efetivo estava reduzido. “Em 2012 havia 16 mil policiais militares. Quando o governador Ibaneis chegou, eram menos de 10 mil. Hoje temos 12 mil PMs e mais de 5 mil policiais civis. Estamos recuperando uma realidade condizente com o que a população espera”, destacou o chefe da pasta.

A comandante da Polícia Militar do DF, coronel Ana Paula Habka, ressaltou o impacto das novas inclusões para o trabalho da corporação. “Se não tivéssemos essas contratações autorizadas pelo governador desde 2019, hoje teríamos apenas 5 mil policiais para cuidar de todo o Distrito Federal”, enfatizou.

Segundo ela, os 1.239 novos combatentes que chegam este ano se somam aos mais de 1,2 mil formados no ano passado. Os recém-nomeados atuarão principalmente nas ruas, liberando policiais mais antigos para funções estratégicas e de inteligência. “O mais importante é colocar um policial motivado na rua”, declarou.

















O diretor-geral da Polícia Civil do DF, José Werick, agradeceu as autorizações concedidas pelo governo nas últimas semanas. “Recebemos autorização para concursos de delegados, médicos-legistas, peritos criminais e agentes de custódia. Houve também reajustes, melhorias na assistência à saúde, no uniforme, além da construção do maior IML América Latina”, pontuou.

Ele afirmou que a corporação buscava há anos a reestruturação finalmente alcançada. “Gestões anteriores não tinham compromisso com a segurança pública. Sem segurança, nada funciona: educação, economia, qualquer segmento social. Hoje, alcançamos um patamar histórico”, afirmou Werick.

O secretário de Administração Penitenciária (SEAP) do DF, Wenderson Teles, agradeceu ao governador pela nomeação dos 150 novos servidores da categoria. Segundo ele, ao todo, já foram nomeados 775 policiais penais.

Ele destacou que investir na polícia penal é investir diretamente no combate ao crime. “Quem é preso precisa ser responsabilizado e retornar à sociedade de forma adequada. A polícia penal é essencial nessa missão”, declarou o chefe da pasta.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Moises Barcelos, celebrou o momento e destacou os avanços dos últimos anos. “São mais de 15 mil promoções, ingresso de mais de 2 mil bombeiros, aquisição de viaturas, um avião e um helicóptero. Voltaram também mais de 700 bombeiros aposentados para atuar em áreas administrativas e em 17 escolas de gestão compartilhada”, contou.

Reforço histórico

Com a nomeação de mais de 2 mil novos profissionais, o Distrito Federal fecha 2025 com uma das maiores expansões de efetivo da última década. O governo afirma que os índices de criminalidade alcançaram os melhores resultados da série histórica e credita essa evolução ao investimento contínuo em pessoal, equipamentos, tecnologia e valorização das carreiras.

A posse dos novos servidores ocorrerá em 29 de dezembro, data que marcará oficialmente a entrada das novas turmas nas corporações que vão compor o sistema de segurança pública do DF.