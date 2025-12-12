Família de bebê morta em creche irregular pede ajuda para custear sepultamento

Laura Rebeca tinha um ano e quatro meses - (crédito: Arquivo pessoal)

A família de Laura Rebeca, de um ano e quatro meses, morta na quinta-feira (11/12) em uma creche irregular na Ceilândia, está pedindo ajuda para arcar com os custos do sepultamento.

A mãe, Lorrany, publicou nas redes sociais o pedido de ajuda. "Precisamos de ajuda para o sepultamento da Laurinha. Toda ajuda é bem vinda".

(postagem divulgada)

O caso

Laura morreu enforcada dentro de uma creche informal na QNO 6, Conjunto P, no Setor O. Era a primeira vez que a mãe deixava a bebê no local, pagando R$ 50 pelo dia. Segundo a cuidadora, que disse trabalhar na área há quatro anos, a criança chegou sonolenta e foi colocada para dormir em um cômodo separado, acomodada em um bebê-conforto apoiado sobre um colchão.

A mulher relatou à Polícia Civil (PCDF) que saiu pouco antes do almoço para resolver um problema pessoal, deixando as crianças sob os cuidados do marido. Ao retornar, afirmou ter alimentado as outras crianças e verificado a bebê, que estaria dormindo.

Depois de se afastar novamente por alguns minutos, disse ter encontrado o bebê-conforto caído e a menina com tremores. Ela retirou Laura do equipamento e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas constataram a morte no local. A 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) investiga o caso como homicídio culposo. A cuidadora prestou depoimento e foi liberada, e a dinâmica da morte ainda depende da conclusão da perícia e de novos depoimentos.