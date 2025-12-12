GDF prevê mais de 60 mil novas moradias populares em dois anos

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou nesta sexta-feira (12/12) de uma reunião-almoço entre as diretorias do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (Sinduscon-DF) e da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do DF (Ademi-DF). Na ocasião, o chefe do Buriti destacou a meta habitacional, com a entrega de mais de 60 mil moradias para pessoas de baixa renda nos próximos dois anos.

O encontro marcou também a apresentação do novo presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, e reuniu empresários, lideranças do setor produtivo e representantes do governo para debater os rumos da construção civil no DF. O governador ressaltou que o banco regional tem papel estratégico para garantir acesso ao crédito e viabilizar os empreendimentos.

Durante o discurso, Ibaneis traçou um panorama das políticas adotadas desde 2019 para destravar o setor e acelerar o desenvolvimento urbano da capital. Entre os instrumentos atualizados estão o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), revisado após quase 14 anos de espera, ampliando possibilidades de regularização fundiária e definindo novas áreas aptas a receber infraestrutura; a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos), revisada em diálogo com o setor produtivo, permitindo ampliar atividades comerciais, de serviços e habitação em cerca de três mil lotes; o PPCub, que reorganiza o conjunto urbanístico tombado em territórios e unidades de preservação com regras específicas de ocupação.

Até 2026, o GDF prevê alcançar R$ 15 bilhões em obras públicas, incluindo mobilidade, infraestrutura, saúde, educação e urbanização. Outro destaque foi a redução permanente do ITBI, válida a partir de 2025: 1% para imóveis novos na primeira transmissão e 2% para usados, medida aprovada para estimular aquisições, leilões e financiamentos.

O governador afirmou que o setor produtivo tem sido valorizado ao longo dos sete anos de seu governo. “Hoje, vocês empresários são tratados com todo respeito dentro do governo do Distrito Federal”, destacou.

Novos bairros

O chefe do Executivo destacou ainda a implantação de novos setores urbanos, como o bairro do Jóquei, onde o processo de limpeza e preparação para infraestrutura está em fase final. A expectativa é de que a área receba mais de 40 mil moradores.

Ibaneis também mencionou a urbanização da DF-140, fundamental para combater ocupações irregulares e ampliar alternativas de moradia legalizada. “Grande parte das pessoas foi morar em condomínios irregulares porque não tinha acesso a imóvel legal”, relembrou, afirmando que as novas políticas têm revertido esse cenário.

Ao mesmo tempo, o governo incentiva empreendimentos voltados à média e alta renda. Ibaneis citou o caso da Pátria 500, no Sudoeste, destravado após quase 20 anos, graças à atuação do governo junto ao Judiciário.

Crédito imobiliário

O novo presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, afirmou que a instituição seguirá ampliando sua participação no crédito imobiliário, área em que está posicionada como uma das principais forças do país, com R$ 4,25 bilhões concedidos e carteira de R$ 14,5 bilhões. “Nós queremos ter na nossa região uma participação maior do que a Caixa tem no Brasil”, declarou com referência aos 70% de participação nacional do banco federal.