Obituário: 37 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (12/12):
Campo da Esperança
- Carlos Alberto Hessel Rodrigues, 61 anos
- Clarinda Rondon Rossi, 88 anos
- Conceição de Maria Rocha Pinto, 72 anos
- Denise Viana Gomes Timm, 56 anos
- Edite Estevam de Vasconcelos, 86 anos
- Jorge Demilson da Silva, 67 anos
- Marcos Ramos Lima, 65 anos
- Maria Marciana Rodrigues, 93 anos
- Maria Nenza de Oliveira, 75 anos
- Marli Araújo dos Santos, 69 anos
- Octávio Augusto Botafogo Gonçalves, 93 anos
- Rudinei Fábio de Sousa, 64 anos
- Valderi Firmino Machado, 70 anos
- Zacarias Alves de Oliveira, 100 anos
Taguatinga
- Ângela Maria dos Santos, 59 anos
- Maria Célia Vieira dos Santos, 84 anos
- Ramos dos Santos Rosa, 61 anos
- Sebastião de Melo Araújo, 66 anos
- Severino Moreira Guedes, 93 anos
- Veneranda Alves Miranda, 88 anos
- Victor Gabriel da Silva de Souza, 21 anos
Gama
- Antônio Geovam de Sousa Rodrigues, 61 anos
- Maria Florêncio de Souza, 95 anos
Planaltina
- Antônio Pereira Leonel, 60 anos
- Dener Queiroz da Silva, 35 anos
- Gonçalves José Alves, 52 anos
- José Santos Nogueira, 60 anos
Brazlândia
- Maria Félix da Silva, 86 anos
Sobradinho
- Maria Mendes Vieira, 90 anos
- Sebastiana da Silva Carvalho, 73 anos
Jardim Metropolitano
- Evanilde Francisca Caldeira Neves, 60 anos
- Alexandre Pereira da Silva, 43 anos
- Fernando Antônio Souza da Silva, 55 anos
- Justino Leite Moreira Neto, 86 anos
- Ramona de Jesus Urbina Matute, 51 anos
- Vanilza Maria de Souza, 52 anos
- Eremita Oliveira Costa, 81 anos
postado em 12/12/2025 20:42