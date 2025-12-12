Obituário: 37 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (12/12):

Campo da Esperança



Carlos Alberto Hessel Rodrigues, 61 anos



Clarinda Rondon Rossi, 88 anos



Conceição de Maria Rocha Pinto, 72 anos



Denise Viana Gomes Timm, 56 anos



Edite Estevam de Vasconcelos, 86 anos



Jorge Demilson da Silva, 67 anos



Marcos Ramos Lima, 65 anos



Maria Marciana Rodrigues, 93 anos



Maria Nenza de Oliveira, 75 anos



Marli Araújo dos Santos, 69 anos



Octávio Augusto Botafogo Gonçalves, 93 anos



Rudinei Fábio de Sousa, 64 anos



Valderi Firmino Machado, 70 anos



Zacarias Alves de Oliveira, 100 anos

Taguatinga



Ângela Maria dos Santos, 59 anos



Maria Célia Vieira dos Santos, 84 anos



Ramos dos Santos Rosa, 61 anos



Sebastião de Melo Araújo, 66 anos



Severino Moreira Guedes, 93 anos



Veneranda Alves Miranda, 88 anos



Victor Gabriel da Silva de Souza, 21 anos

Gama



Antônio Geovam de Sousa Rodrigues, 61 anos



Maria Florêncio de Souza, 95 anos

Planaltina



Antônio Pereira Leonel, 60 anos



Dener Queiroz da Silva, 35 anos



Gonçalves José Alves, 52 anos



José Santos Nogueira, 60 anos

Brazlândia



Maria Félix da Silva, 86 anos

Sobradinho



Maria Mendes Vieira, 90 anos



Sebastiana da Silva Carvalho, 73 anos

Jardim Metropolitano

