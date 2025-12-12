InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 37 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 12 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (12/12):

Campo da Esperança

  • Carlos Alberto Hessel Rodrigues, 61 anos
  • Clarinda Rondon Rossi, 88 anos
  • Conceição de Maria Rocha Pinto, 72 anos
  • Denise Viana Gomes Timm, 56 anos
  • Edite Estevam de Vasconcelos, 86 anos
  • Jorge Demilson da Silva, 67 anos
  • Marcos Ramos Lima, 65 anos
  • Maria Marciana Rodrigues, 93 anos
  • Maria Nenza de Oliveira, 75 anos
  • Marli Araújo dos Santos, 69 anos
  • Octávio Augusto Botafogo Gonçalves, 93 anos
  • Rudinei Fábio de Sousa, 64 anos
  • Valderi Firmino Machado, 70 anos
  • Zacarias Alves de Oliveira, 100 anos

Taguatinga

  • Ângela Maria dos Santos, 59 anos
  • Maria Célia Vieira dos Santos, 84 anos
  • Ramos dos Santos Rosa, 61 anos
  • Sebastião de Melo Araújo, 66 anos
  • Severino Moreira Guedes, 93 anos
  • Veneranda Alves Miranda, 88 anos
  • Victor Gabriel da Silva de Souza, 21 anos

Gama

  • Antônio Geovam de Sousa Rodrigues, 61 anos
  • Maria Florêncio de Souza, 95 anos

Planaltina

  • Antônio Pereira Leonel, 60 anos
  • Dener Queiroz da Silva, 35 anos
  • Gonçalves José Alves, 52 anos
  • José Santos Nogueira, 60 anos

Brazlândia

  • Maria Félix da Silva, 86 anos

Sobradinho

  • Maria Mendes Vieira, 90 anos
  • Sebastiana da Silva Carvalho, 73 anos

Jardim Metropolitano

  • Evanilde Francisca Caldeira Neves, 60 anos
  • Alexandre Pereira da Silva, 43 anos
  • Fernando Antônio Souza da Silva, 55 anos
  • Justino Leite Moreira Neto, 86 anos
  • Ramona de Jesus Urbina Matute, 51 anos
  • Vanilza Maria de Souza, 52 anos
  • Eremita Oliveira Costa, 81 anos

