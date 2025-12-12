Idosa morre atropelada por moto na Asa Norte

Uma idosa morreu atropelada por uma moto, na tarde desta sexta-feira (12/12), no Eixinho Norte, na altura da Quadra 214. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 17h. Ao chegarem no local, os socorristas encontraram a vítima caída.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: Dois homens são presos por furto de cabos de energia no Núcleo Bandeirante
Os bombeiros realizaram o atendimento à idosa, com manobras de reanimação cardiopulmonar, mas, após cerca de 40 minutos, foi declarado o óbito no local. O motoqueiro também foi atendido, porém não houve necessidade de transportá-lo ao hospital. Segundo a polícia militar, o motociclista não estava alcoolizado e permaneceu no local, até a finalização da perícia. O trânsito na área foi fechado.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Após o atropelamento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para realizar o controle do local. Não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente, mas, segundo testemunhas, a idosa atravessou a pista, desviou de um carro e, logo depois, foi atingida pela moto. A Polícia Civil (PCDF) ficou responsável pela perícia.
Saiba Mais