Idosa morre atropelada por moto na Asa Norte

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feria (12/12), na Quadra 214 da Asa Norte. Foi declarado óbito no local

O acidente ocorreu no fim da Asa Norte, no eixinho - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma idosa morreu atropelada por uma moto, na tarde desta sexta-feira (12/12), no Eixinho Norte, na altura da Quadra 214. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 17h. Ao chegarem no local, os socorristas encontraram a vítima caída.

Os bombeiros realizaram o atendimento à idosa, com manobras de reanimação cardiopulmonar, mas, após cerca de 40 minutos, foi declarado o óbito no local. O motoqueiro também foi atendido, porém não houve necessidade de transportá-lo ao hospital. Segundo a polícia militar, o motociclista não estava alcoolizado e permaneceu no local, até a finalização da perícia. O trânsito na área foi fechado.

Após o atropelamento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para realizar o controle do local. Não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente, mas, segundo testemunhas, a idosa atravessou a pista, desviou de um carro e, logo depois, foi atingida pela moto. A Polícia Civil (PCDF) ficou responsável pela perícia. 

Artur Maldaner*

Luiz Fellipe Alves

Por Artur Maldaner* e Luiz Fellipe Alves
postado em 12/12/2025 19:33 / atualizado em 12/12/2025 20:49
