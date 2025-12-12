Mobilização do SUS chega ao DF com mutirão de cirurgias no HUB

O Distrito Federal e diversos estados do país recebem, neste fim de semana, um grande mutirão de exames e cirurgias do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa é promovida pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Rede Ebserh, Santas Casas, institutos e hospitais federais e reúne quase 200 unidades de saúde em uma mobilização nacional que promete acelerar atendimentos e reduzir filas em especialidades.

O Hospital Universitário de Brasília (HUB) é uma das unidades no DF que participam do esforço. Neste sábado (13/12), às 9h, a chefe de gabinete do ministro da Saúde, Eliane Cruz, a assessora especial do gabinete, Crys Aoki, e a chefe de gabinete da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Sandra Satiko Kuwada, visitam o hospital para acompanhar de perto a atuação das equipes.

A ação integra o Agora Tem Especialistas, programa do governo federal criado para ampliar a oferta de consultas, exames e procedimentos especializados, principalmente, para a população que depende exclusivamente da rede pública.

Confira o serviço:

Mutirão de Cirurgias do SUS

Data: 13/12 - (sábado)

Horário: 9h

Local: Hospital Universitário de Brasília (HuB)

