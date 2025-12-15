InícioCidades DF
Incêndio em banca de verduras destrói forro PVC em feira de Ceilândia

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e apurar as circunstâncias de uma banca na feira de Ceilândia

Incêndio em banca da Feira da Ceilândia mobiliza bombeiros - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Incêndio em banca da Feira da Ceilândia mobiliza bombeiros - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma banca de verduras da Feira Permanente do P. Norte, na QNN 37, em Ceilândia, sofreu um incêndio na manhã desta segunda-feira (15/12). As chamas atingiram parte do forro de PVC e aumentou o risco de propagação para as lojas vizinhas. 

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência às 9h46, e exigiu a atuação rápida das equipes para conter as chamas. No local, os socorristas se depararam com grande quantidade de fumaça e fogo concentrados na banca. Diante do cenário, os militares montaram linhas de mangueiras e iniciaram imediatamente o combate direto ao incêndio.

Apesar dos danos materiais na banca atingida, não houve registro de vítimas. Após o controle do incêndio, a perícia do CBMDF foi acionada para apurar as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.

