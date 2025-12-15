Incêndio em banca de verduras destrói forro PVC em feira de Ceilândia

Uma banca de verduras da Feira Permanente do P. Norte, na QNN 37, em Ceilândia, sofreu um incêndio na manhã desta segunda-feira (15/12). As chamas atingiram parte do forro de PVC e aumentou o risco de propagação para as lojas vizinhas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência às 9h46, e exigiu a atuação rápida das equipes para conter as chamas. No local, os socorristas se depararam com grande quantidade de fumaça e fogo concentrados na banca. Diante do cenário, os militares montaram linhas de mangueiras e iniciaram imediatamente o combate direto ao incêndio.

Apesar dos danos materiais na banca atingida, não houve registro de vítimas. Após o controle do incêndio, a perícia do CBMDF foi acionada para apurar as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.







