Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 52 milhões

Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões. Sorteio está marcado para essa quinta-feira (18) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

O concurso 2.951 da Mega-Sena não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 05, 08, 30, 31, 37 e 45. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (16/12), e o prêmio está acumulado em R$ 52 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A modalidade da Quina teve 44 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 51.339,54. A quadra registrou 3.730 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 998,26.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.