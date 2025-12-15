Agências ofertam mais de 400 vagas de emprego nesta segunda

A população do Distrito Federal, que está em busca de um emprego, deve procurar as agências do trabalhador, que começam a semana com ofertas de 492 vagas nesta segunda-feira (15/12). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O maior salário é de R$ 3 mil, destinado à vaga para comprador no Guará e a uma para supervisor de vendas sem local fixo de trabalho. Ambas as chances exigem ensino superior na área de atuação. Entre os cargos com mais vagas, estão o de repositor de mercadorias, que oferece 105 postos, e o de operador de caixa, que está com 102 vagas abertas. As remunerações vão até R$ 1,7 mil. Os selecionados vão atuar no Guará, Santa Maria, Planaltina, Águas Claras, Lago Sul, Plano Piloto, Samambaia, Taguatinga e sem ponto fixo.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).



O maior salário é de R$ 3 mil, destinado à vaga para comprador no