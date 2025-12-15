InícioCidades DF
Agências ofertam mais de 400 vagas de emprego nesta segunda

Cadastro para os cargos deve ser realizado pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

Níveis de escolaridade e de experiência variam conforme o cargo - (crédito: Divulgação/Agência Brasil)
Níveis de escolaridade e de experiência variam conforme o cargo - (crédito: Divulgação/Agência Brasil)

A população do Distrito Federal, que está em busca de um emprego, deve procurar as agências do trabalhador, que começam a semana com ofertas de 492 vagas nesta segunda-feira (15/12). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O maior salário é de R$ 3 mil, destinado à vaga para comprador no Guará e  a uma para supervisor de vendas sem local fixo de trabalho.  Ambas as chances exigem ensino superior na área de atuação.  Entre os cargos com mais vagas, estão o de repositor de mercadorias, que oferece 105 postos, e o de operador de caixa, que está com 102 vagas abertas.  As remunerações vão até R$ 1,7 mil. Os selecionados vão atuar no Guará, Santa Maria, Planaltina, Águas Claras, Lago Sul, Plano Piloto, Samambaia, Taguatinga e sem ponto fixo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

