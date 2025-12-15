"Uma das pessoas mais bem preparadas", disse Kassab sobre Arruda

Em um discurso que misturou homenagens históricas e um claro direcionamento político, o presidente nacional do Partido Social Democrata (PSD), Gilberto Kassab, oficializou o apoio à candidatura de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal. O evento, marcado pela filiação de Arruda ao partido, foi descrito por Kassab como o início da construção de um novo capítulo para a sigla na capital federal.
O cerne do discurso foi a apresentação de Arruda como a peça-chave do projeto do PSD para as eleições distritais. Kassab não poupou elogios ao novo filiado, chamando-o de "indiscutivelmente uma das pessoas mais bem preparadas para a política” e aquela que "melhor conhece os desafios que o Brasil tem pela frente".
"Hoje o PSD começa a se preparar pra governar Brasília", afirmou Kassab, elevando o tom da pré-campanha. Ele vinculou a imagem de Arruda a um passado administrativo de soluções, afirmando que o ex-governador "mostrou, quando foi governador, como se resolvem os problemas do Brasil", citando as áreas de saúde, educação e infraestrutura. Kassab finalizou o discurso consolidando a confiança do partido no projeto: "Todos nós estamos aqui hoje junto com vocês, porque temos a confiança de que o melhor projeto para Brasília é o Arruda!"