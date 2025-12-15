Aplicativo do Metrô-DF passa a receber denúncias sobre segurança; veja como funciona

Aplicativo do Metrô-DF terá espaço para registro de denúncias sobre segurança a partir desta segunda-feira (15) - (crédito: Matheus H. Souza/Agência Brasília)

O aplicativo do Metrô-DF ganhou uma nova funcionalidade que poderá ser usada pelos passageiros a partir desta segunda-feira (15), para registrar denúncias sobre segurança, com atendimento em tempo real das 5h30 à 0h30 — período em que há usuários presentes nas estações e trens da companhia. O objetivo é reduzir o tempo de resposta e aplicação das ações necessárias a cada demanda. Para ter acesso ao serviço, é necessário atualizar o aplicativo, disponível para Android e iOS.

O recurso “Segurança” foi incluído na aba “Serviços”, junto ao “Achados e Perdidos”. O processo é intuitivo, e as etapas avançam conforme o usuário completa os campos. Primeiro, a pessoa deve informar se prefere o anonimato ou incluir dados pessoais. Depois, há espaço para indicar onde ocorreu o caso: se dentro de uma estação, qual estação e em que área (banheiro, plataforma de embarque ou em um trem). Por fim, vem o detalhamento da situação e o envio da demanda.

A gerente de Segurança do Metrô-DF, Paula Marinho, explicou que vai ser possível fazer denúncias sobre casos de importunação sexual, furtos, roubos, comércio irregular, uso indevido de carro exclusivo, episódios de violência, entre outros.

O recurso é destinado, especialmente, a questões de segurança. Problemas relacionados às estações e trens devem ser comunicados à Ouvidoria, por meio da aba Participa DF no app do Metrô-DF ou pelo site do órgão.

As denúncias são recebidas e tratadas pelo Centro de Monitoramento de Segurança do Metrô-DF. Os empregados da companhia recebem as notificações e, se necessário, podem abrir um bate-papo com o usuário para solicitar mais dados, como o número do trem ou ponto específico da ocorrência. Em seguida, cabe ao responsável pelo atendimento acionar a equipe da estação e, se necessário, as forças de segurança.

Neste ano, já foram registrados 516 boletins de ocorrência (BOs) do Metrô-DF sobre crimes de natureza penal como importunação sexual, violência física, furto e roubo. O número é maior que o de 2024, quando foram 483 boletins. Os casos também são informados à Polícia Civil.

Com informações da Agência Brasília