CLDF terá simulação de evacuação do prédio nesta quarta (17/12)

Fórum ocorre nesta segunda (15) e terça-feira (16), na CLDF - (crédito: Divulgação/CLDF)

A Câmara Legislativa do DF (CLDF) passará, na tarde desta quarta-feira (17/12), por um exercício simulado de evacuação do prédio. A atividade está marcada para 13h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ação será coordenada pela Diretoria de Polícia Legislativa, contando com a participação dos agentes de polícia legislativa, da brigada particular e dos servidores brigadistas voluntários, em cooperação com o Corpo de Bombeiros Militar do DF.

Segundo a Casa, o exercício tem como objetivo avaliar a efetividade dos procedimentos de emergência, capacitar servidores e visitantes quanto às rotas de fuga e pontos de encontro, bem como aperfeiçoar o plano de evacuação do edifício.