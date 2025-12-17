InícioCidades DF
CLDF terá simulação de evacuação do prédio nesta quarta (17/12)

A ação será coordenada pela Diretoria de Polícia Legislativa, contando com a participação dos agentes de polícia legislativa, da brigada particular e dos servidores brigadistas voluntários, em cooperação com o Corpo de Bombeiros Militar do DF

Fórum ocorre nesta segunda (15) e terça-feira (16), na CLDF - (crédito: Divulgação/CLDF)
A Câmara Legislativa do DF (CLDF) passará, na tarde desta quarta-feira (17/12), por um exercício simulado de evacuação do prédio. A atividade está marcada para 13h.

A ação será coordenada pela Diretoria de Polícia Legislativa, contando com a participação dos agentes de polícia legislativa, da brigada particular e dos servidores brigadistas voluntários, em cooperação com o Corpo de Bombeiros Militar do DF.

Segundo a Casa, o exercício tem como objetivo avaliar a efetividade dos procedimentos de emergência, capacitar servidores e visitantes quanto às rotas de fuga e pontos de encontro, bem como aperfeiçoar o plano de evacuação do edifício.

Por Darcianne Diogo
postado em 17/12/2025 10:25 / atualizado em 17/12/2025 10:26
