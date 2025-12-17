Obituário: 51 funerais no DF e no Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (17/12):
Campo da Esperança
- Altina Maria de Jesus, 98 anos
- Donizete Mendes de Oliveira, 66 anos
- Dulcinea de Azevedo Martins, 98 anos
- Francisco Ivo Duarte, 83 anos
- Ítalo de Almeida Silva, 22 anos
- Izauro Arruda, 70 anos
- João Batista de Melo, 77 anos
- João Magalhães Capibaribe, menos de 1 ano
- Jonata Araújo Maciel, 34 anos
- José Batista de Carvalho, 90 anos
- José de Arimateia Nunes, 88 anos
- José Gontijo e Rezende, 93 anos
- Luiz Carlos Matusz Rodrigues, 67 anos
- Maria Cristina Papini de Souza Moreira, 66 anos
- Moacir da Silva Filho, 61 anos
- Paulo Afonso Fonseca, 65 anos
- Rozaria Cristina de Souza, 74 anos
- Sílvia Ramos Madeira, 68 anos
- Valdecy Santos Magalhães, 79 anos
Taguatinga
- Alexandre Carlos Francisco de Marcelo, 57 anos
- Ana Carla Ferreira Chaves, 51 anos
- Genis Ignácio Damasceno, 90 anos
- Hilda Batista Maciel, 92 anos
- José de Ribamar Melônio dos Reis, 54 anos
- Márcia da Silva Cardoso, 50 anos
- Márcia Parreira Requia, 60 anos
- Maria Aparecida Alves dos Passos, 78 anos
- Maria Célia Soares da Silva, 73 anos
- Maria Francisca da Cunha, 77 anos
- Mário de Oliveira Souza, 85 anos
- Natalina Batista, 94 anos
- Raimunda Gomes dos Santos, 80 anos
- Ravy Rodrigues de Souza, menos de 1 ano
- Ronan Souza Barbosa, 28 anos
- Sebastião Gomes da Mota, 71 anos
- Valdele de Faria Batista, 71 anos
Gama
- Erivaldo Ribeiro da Silva, 77 anos
- Juscelino Chaves, 57 anos
- Quintino Sidrone da Silva, 79 anos
Planaltina
- José Roberto Ferreira Tenório, 54 anos
- Maria Dolores Pereira da Silva, 80 anos
- Wanderley da Silva Carvalho, 34 anos
Brazlândia
- Aldemir Pereira da Silva, 43 anos
Sobradinho
- Floracy da Silva Brandão, 81 anos
- Francisco Rômulo Lima Santos, 48 anos
- Vilalva Pereira dos Santos, 76 anos
Jardim Metropolitano
- Elias Santos Oliveira, 70 anos
- Maria Alves de Assis, 73 anos
- Marília Santos de Azevedo, 79 anos (cremação)
- Denise Bandeira de Magalhães Monteiro Lima, 69 anos (cremação)
- Luzia Andrade Galvão, 68 anos (cremação)
