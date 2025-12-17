InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 51 funerais no DF e no Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 17 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (17/12):

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Campo da Esperança

  • Altina Maria de Jesus, 98 anos
  • Donizete Mendes de Oliveira, 66 anos
  • Dulcinea de Azevedo Martins, 98 anos
  • Francisco Ivo Duarte, 83 anos
  • Ítalo de Almeida Silva, 22 anos
  • Izauro Arruda, 70 anos
  • João Batista de Melo, 77 anos
  • João Magalhães Capibaribe, menos de 1 ano
  • Jonata Araújo Maciel, 34 anos
  • José Batista de Carvalho, 90 anos
  • José de Arimateia Nunes, 88 anos
  • José Gontijo e Rezende, 93 anos
  • Luiz Carlos Matusz Rodrigues, 67 anos
  • Maria Cristina Papini de Souza Moreira, 66 anos
  • Moacir da Silva Filho, 61 anos
  • Paulo Afonso Fonseca, 65 anos
  • Rozaria Cristina de Souza, 74 anos
  • Sílvia Ramos Madeira, 68 anos
  • Valdecy Santos Magalhães, 79 anos

Taguatinga

  • Alexandre Carlos Francisco de Marcelo, 57 anos
  • Ana Carla Ferreira Chaves, 51 anos
  • Genis Ignácio Damasceno, 90 anos
  • Hilda Batista Maciel, 92 anos
  • José de Ribamar Melônio dos Reis, 54 anos
  • Márcia da Silva Cardoso, 50 anos
  • Márcia Parreira Requia, 60 anos
  • Maria Aparecida Alves dos Passos, 78 anos
  • Maria Célia Soares da Silva, 73 anos
  • Maria Francisca da Cunha, 77 anos
  • Mário de Oliveira Souza, 85 anos
  • Natalina Batista, 94 anos
  • Raimunda Gomes dos Santos, 80 anos
  • Ravy Rodrigues de Souza, menos de 1 ano
  • Ronan Souza Barbosa, 28 anos
  • Sebastião Gomes da Mota, 71 anos
  • Valdele de Faria Batista, 71 anos

Gama

  • Erivaldo Ribeiro da Silva, 77 anos
  • Juscelino Chaves, 57 anos
  • Quintino Sidrone da Silva, 79 anos

Planaltina

  • José Roberto Ferreira Tenório, 54 anos
  • Maria Dolores Pereira da Silva, 80 anos
  • Wanderley da Silva Carvalho, 34 anos

Brazlândia

  • Aldemir Pereira da Silva, 43 anos

Sobradinho

  • Floracy da Silva Brandão, 81 anos
  • Francisco Rômulo Lima Santos, 48 anos
  • Vilalva Pereira dos Santos, 76 anos

Jardim Metropolitano

  • Elias Santos Oliveira, 70 anos
  • Maria Alves de Assis, 73 anos
  • Marília Santos de Azevedo, 79 anos (cremação)
  • Denise Bandeira de Magalhães Monteiro Lima, 69 anos (cremação)
  • Luzia Andrade Galvão, 68 anos (cremação)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/12/2025 17:02
SIGA
x