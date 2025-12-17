Obituário: 51 funerais no DF e no Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (17/12):

Campo da Esperança



Altina Maria de Jesus, 98 anos



Donizete Mendes de Oliveira, 66 anos



Dulcinea de Azevedo Martins, 98 anos



Francisco Ivo Duarte, 83 anos



Ítalo de Almeida Silva, 22 anos



Izauro Arruda, 70 anos



João Batista de Melo, 77 anos



João Magalhães Capibaribe, menos de 1 ano



Jonata Araújo Maciel, 34 anos



José Batista de Carvalho, 90 anos



José de Arimateia Nunes, 88 anos



José Gontijo e Rezende, 93 anos



Luiz Carlos Matusz Rodrigues, 67 anos



Maria Cristina Papini de Souza Moreira, 66 anos



Moacir da Silva Filho, 61 anos



Paulo Afonso Fonseca, 65 anos



Rozaria Cristina de Souza, 74 anos



Sílvia Ramos Madeira, 68 anos



Valdecy Santos Magalhães, 79 anos

Taguatinga



Alexandre Carlos Francisco de Marcelo, 57 anos



Ana Carla Ferreira Chaves, 51 anos



Genis Ignácio Damasceno, 90 anos



Hilda Batista Maciel, 92 anos



José de Ribamar Melônio dos Reis, 54 anos



Márcia da Silva Cardoso, 50 anos



Márcia Parreira Requia, 60 anos



Maria Aparecida Alves dos Passos, 78 anos



Maria Célia Soares da Silva, 73 anos



Maria Francisca da Cunha, 77 anos



Mário de Oliveira Souza, 85 anos



Natalina Batista, 94 anos



Raimunda Gomes dos Santos, 80 anos



Ravy Rodrigues de Souza, menos de 1 ano



Ronan Souza Barbosa, 28 anos



Sebastião Gomes da Mota, 71 anos



Valdele de Faria Batista, 71 anos

Gama



Erivaldo Ribeiro da Silva, 77 anos



Juscelino Chaves, 57 anos



Quintino Sidrone da Silva, 79 anos

Planaltina



José Roberto Ferreira Tenório, 54 anos



Maria Dolores Pereira da Silva, 80 anos



Wanderley da Silva Carvalho, 34 anos

Brazlândia



Aldemir Pereira da Silva, 43 anos

Sobradinho



Floracy da Silva Brandão, 81 anos



Francisco Rômulo Lima Santos, 48 anos



Vilalva Pereira dos Santos, 76 anos

Jardim Metropolitano

