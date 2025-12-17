Detran-DF alerta sobre golpe do IPVA que solicita número do Renavam

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) faz um alerta à população sobre um site fraudulento que simula o Portal da Receita Federal.
A página se diz pertencente à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e solicita a inserção do número do Renavam para emitir o Documento de Arrecadação (DAR) do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
O Detran reforçou que não tem qualquer tipo de vínculo com o endereço https://www.detran-df-ipva.com/ e ressalta a não veracidade do mesmo. Além disso, avisa que as informações sobre débitos dos veículos podem ser visualizadas através de canais oficiais como o Portal de Serviços do Detran-DF ou o aplicativo Detran-DF Digital.
A consulta e emissão da 2° via do boleto de pagamento do IPVA estão disponíveis no site da Receita do Distrito Federal da Secretaria de Economia do DF, que podem ser acessados por meio deste link.
