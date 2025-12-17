DJ e mecânico é encontrado carbonizado e com marcas de tiro em porta-malas

Vítima foi identificada como Thiago Bezerra de Araújo, 37 anos - (crédito: Redes sociais)

Um corpo carbonizado escondido no porta-malas de um carro incendiado no Trecho 2 do Sol Nascente mobiliza policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).

Os agentes, que foram acionados pelo Corpo de Bombeiros, trabalham com, ao menos, duas linhas de investigação: ameaça e a vítima ter sido confundida com um amigo detido.

O acionamento para os bombeiros ocorreu por volta das 2h30 da madrugada de domingo (14/12). Testemunhas relataram não ter escutado nada, como gritos ou pedidos de socorro. Já na etapa de rescaldo, os militares notaram que, no porta-malas, estava o corpo do homem identificado como Thiago Bezerra de Araújo, 37 anos, mecânico e DJ do DF.

Posteriormente, médicos legistas retiraram três projéteis de arma de fogo do corpo da vítima, o que cravou o homicídio.

Investigação

No rastro para a elucidação, a polícia identificou, primeiro, o proprietário do carro: um detento do regime semiaberto lotado no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) que, no domingo, estava detido. O carro teria sido emprestado por ele ao amigo Thiago.

“Descobrimos que o tal do amigo do preso do CPP estava desaparecido desde sábado. Então, tínhamos a suspeita da vítima ser ele”, explicou o delegado Fernando Fernandes, chefe da 19ª DP.

Relatos indicam que, antes de ser morto, Thiago vinha sofrendo ameaças veladas, o que é investigado pela polícia. Outra hipótese, afirmou o delegado, é que a vítima teria sido confundida com o amigo detido no CPP. As investigações continuam. Ninguém foi preso até o momento.